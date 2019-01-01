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بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، وذلك في كأس السوبر الألماني 2019، والتي ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك

محدث
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Getty Images

2019-08-03T16:17:08Z

يشارك دورتموند في كأس السوبر الألماني بصفته وصيف الدوري كما تنص اللوائح بعد أن تمكن بايرن ميونخ من التتويج ببطولتي الدوري والكاس، وسيسعى البي في بي بقيادة مدربه المحنك "فافر" لبدء الموسم بصورة جيدة وتحقيق أول لقب له مع دورتموند من أجل تعويض خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، بعد أن كان المرشح الأبرز بسبب انطلاقته القوية.

2019-08-03T16:16:55Z

تمكن البافاري من الفوز بالثنائية المحلية في موسمه الأول مع الكرواتي "نيكو كوفاتش" بعد أن تُوج بالدوري الألماني في الجولة الأخيرة من الموسم على الرغم أنه كان متأخراً خلف دورتموند أغلب فترات الموسم ولكنه تمكن من استغلال تعثراته في الأسابيع الأخيرة، كما استطاع تحقيق بطولة الكأس على حساب لايبزيج بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

2019-08-03T16:16:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب سيجنال إيدونا بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، وذلك في كأس السوبر الألماني 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي