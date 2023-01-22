85' أوووووه هجمة سريعة لبرشلونة وصلت إلى ديمبيلي الذي مررها إلى كيسييه ليسدد في المرمى وسوريا يتألق والدفاع يكملها في الركنية
مباشربرشلونة وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بفوز برشلونة بهدف نظيف والحفاظ على صدارة الدوري الإسباني
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80' تمريرة طولية من ألبا وضعت فاتي في انفراد لكن سوريا يتألق والحكم يحتسب تسلل
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73' خطأ من بيدري تصل لدفاع خيتافي وتسديدة خطيرة لكن كوندي يحولها إلى ركنية
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67' خيتافي يحاول ضرب برشلونة بالمرتدات لكن حتى الآن الدفاع منتبه
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59' أووووه من جديد وفرصة خطيرة لبرشلونة تصل إلى فاتي لكن الأخير يفشل في استلام الكرة ليقطعها الدفاع وتعود لديمبيلي لكن سددها خارج المرمى
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53' بداية الشوط الثاني شهدت محاولات من خيتافي لكن سرعان ما استعاد برشلونة السيطرة لكن دون خطورة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد
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41' أوووووه خطأ دفاعي قاتل من بيدري وصلت إلى أونال المنفرد بالمرمي وتير شتيجن يبدع ويتصدى للكرة بأفضل شكل ممكن
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جوووووووووووول بيدري يتقدم لبرشلونة
35' جووووووول برشلونة يتقدم بعد هجمة سريعة قطعها كريستنسن ثم مررها سريعًا إلى رافينيا الذي لعبها عرضية أرضية وضعها بيدري في الشباك
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30' فرصة أخرى لبرشلونة وتصل إلى جافي على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيسراه لكن سوريا يمسكها بسهولة
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23' أووووه هجمة سريعة لبرشلونة وصلت إلى فاتي من جافي لكن أنسو حاول لعبها بالكعب في المرمى لتضرب في قدمه وتفقد الخطورة
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18' مرتدة سريعة من خيتافي لكن الدفاع يتدخل والحكم يحتسب تسلل
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10' برشلونة مسيطر على المباراة ولكن دون محاولات خطيرة عدا تسديدة خارج المنطقة من ديمبيلي تصدى لها الحارس
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4' بورخا مايورال يسجل هدفًا أول لخيتافي لكن الحكم لا يحتسب الهدف بداعي التسلل
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انطلاق المباراة
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تشكيلة خيتافي ضد برشلونة
أما كيكي فلوريس، مدرب خيتافي، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 5-3-2
دافيد سوريا
خوان إيجلسياس - عمر الديريتي - دوارتي - داكونام - داميان سواريز
أنخيل ألجوبيا - لويس مييا - كارلوس آلينيا
إنيس أونال - بورخا مايورال
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تشكيلة برشلونة ضد خيتافي
قرر تشافي، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - جويل كوندي - سيرجي روبيرتو
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي
عثمان ديمبيلي - أنسو فاتي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في إطار الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب سبوتيفاي كامب نو
مواجهة قوية تنتظر برشلونة في الدوري الإسباني إذ يطمح الفريق الكتالوني لاستغلال عامل الأرض والجمهور في صالحه كي يواصل تصدر الدوري الإسباني.
ليس هذا فحسب، فكتيبة تشافي هيرنانديز تريد أن تستغل الحالة الفنية والمعنوية الجيدة بعد الفوز بلقب السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد والتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وتصدر الدوري الإسباني.
لن تكون المهمة سهلة أمام خصم هو خيتافي الذي يحتل المركز 15 في الدوري الإسباني ويطمح للخروج من عنق الزجاجة والابتعاد عن مواقع الهبوط.