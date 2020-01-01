تغطية مباشرة .. مباريات برشلونة، ليفربول وتوتنهام، يوفنتوس، الدوري المصري وكأس الملك

بث مباشر .. النصر والرئد في كأس الملك
2020-12-16T16:58:56Z
القادسية يخطف الفوز من الشباب في الدقائق الأخيرة
2020-12-16T16:29:38Z
تأهل القادسية لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الشباب بهدف نظيف
د89’ هدف للقادسية! ⚽#حسن_العمري يسجل الهدف الأول#القادسية 1 : 0 #الشباب— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/q2HGyJpSB5
التعاون يعبر ضمك رغم النقص العددي
2020-12-16T16:25:41Z
انتصر التعاون 2-1 على ضمك في كأس الملك السعودي
أسوان ينتصر على الانتاج
2020-12-16T16:24:30Z
فاز أسوان 2-1 على الانتاج في الدوري المصري
أسوان يخطف فوزا مثيرا على طلائع الجيش ١/٢— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 16, 2020
أحرز ثنائية أسوان هيثم الفيل فى الدقيقة ٦٠ ومحمود شبانة فى الدقيقة ٨٣ بينما أحرز احمد سمير هدف الطلائع ٦١ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/WooaLd8NSa
بث مباشر لمباريات كأس الملك
2020-12-16T13:32:46Z
بث مباشر لجميع مباريات ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين من هنا