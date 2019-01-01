شاهد هدف برشلونة الأول
عن طريق لويس سواريز32’
هدف ⚽️ سواريز يخطف الأسبقية للبلاوغرانا في الكامب نو أمام فريقه السابق!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019
برشلونة 1 ليفربول 0
#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/Drl4oBrNVb
لويس سواريز يفتتح التسجيل لبرشلونة
أول أهدف لسواريز في دروي الأبطال
28’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جوردي أبا لداخل المنطقة في إتجاه لويس سواريز المنطلق داخل المنطقة ثم سدد الكرة سكنت الشباك
THERE WE GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/qRSwbEJkz8— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
تبديل في صفوف ليفربول
شاهد
5’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه إيفان راكيتيتش المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وأرسل عرضية إصطدمت بجو جوميز وتحولت إلى ركنية
تهديد أول من البلاوغرانا!#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/Bzm1LN9Nsv— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019
انطلاق ذهاب نصف نهائي الأبطال
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
We're underway at Camp Nou...— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019
UP THE REDS! 🔴🔴 #BARLIV #UCL
إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أليسون / جو جوميز / جويل ماتيب / فير جيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / فابينيو / نابي كيتا / محمد صلاح / جيورجينيو فينالدوم / ساديو ماني
🔴 #UCL TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019
Our line-up to face @FCBarcelona…
إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيرشتيجين / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
🔵🔴 XI Barça— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
⚽ #BarçaLFC
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب هدرسفيلد بخماسية نظيفة، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار بقى الفريق في المركز الثاني برصيد 91 نقطة خلف السيتيزنس أصحاب الصداراة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
توج البلاوجرانا رسميًا بالدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وخسروا في مبارتين.