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برشلونة × ليفانتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وليفانتي، وذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-04-27T20:35:06Z

90+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة  معلنا برشلونة بطل للدوري الإسباني 

2019-04-27T20:34:05Z

90+1’ بطاقة صفراء من نصيب سيرجيو بوسكيتس 

2019-04-27T20:33:47Z

90’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع

2019-04-27T20:32:08Z

88’ هجمة خطيرة لليفانتي لكن الكرة ترتد من القائم الإيسر بعد تسديدة قوية من إينيس بردهي من داخل المنطقة لكنها تصطدم فى القائم وترتد بين أحضان الحارس تير شتيجين 

2019-04-27T20:31:11Z

87’ محاولات من لاعبي ليفانتي للبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة على مرمي تير شتيجين

التبديل الثالث فى صفوف ليفانتي

2019-04-27T20:28:38Z

86’ دخول روجر مارتي سالفادور وخروج روبن روتشينا

2019-04-27T20:27:40Z

85’ تسديدة قوية من ليونيل ميسي من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم 

التبديل الثالث في صفوف برشلونة

2019-04-27T20:26:40Z

83’ دخول سيرجيو روبيرتو وخروج عثمان ديمبيلي 

2019-04-27T20:25:22Z

82’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من خارج المنطقة ثم يمررها إلي ديمبيلي الذي سددها تسديدة سيئة للغاية تصل سهلة إلي الحارس أيتور فيرنادنيز

2019-04-27T20:23:26Z

81’ خطأ في منتصف الميدان بعد إحتساب لمسة يد علي ارتورو فيدال 

2019-04-27T20:22:46Z

80’ هدوء في مجريات اللقاء وسيطرة من لاعبي برشلونة على الكرة فى منتصف الميدان

2019-04-27T20:21:55Z

79’ تسديدة قوية من ليونيل ميسي لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-27T20:19:42Z

78’ بطاقة صفراء من نصيب نيلسون سيميدو بعد تدخل قوي على روبن روكينا 

2019-04-27T20:18:52Z

77’ ركنية لبرشونة  تنفذ بعرضية من ميسي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-27T20:18:22Z

76’ تسديدة قوية من فيدال من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-04-27T20:17:28Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم لبرشلونة بهدف مقابل لاشئ

2019-04-27T20:16:41Z

73’ محاولات من لاعبي برشلونة للبحث عن هدف ثاني فى المباراة 

التبديل الثاني فى صفوف برشلونة

2019-04-27T20:15:29Z

72’ دخول سيرجيو بوسكيتس وخروج ارتور 

2019-04-27T20:13:06Z

70’ بطاقة صفراء من جيرارد بيكيه بعد تدخل قوي على بورخا مايورال من على حدود المنطقة 

2019-04-27T20:12:07Z

69’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من بورخا مايورال لكنها تصطدم فى الحائط وترتد إلى روكينا الذي سددها تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة إلي ضربة مرمي 

2019-04-27T20:11:12Z

68’ خطأ لصالح ليفانتي بعد تدخل قوي من ارتورو فيدال على خوسيه لويس موراليس

2019-04-27T20:10:30Z

67’ هجمة خطيرة لفريق ليفانتي وتمريرة تصل إلى بورخا مايورال داخل يسار المنطقة لكنه سددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي 

2019-04-27T20:09:15Z

66’ تسديدة قوية من ارتورو فيدال لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-04-27T20:08:28Z

65’ إنطلاقة من عثمان ديمبيلي من على حدود المنطقة لكنه يختل توازنه ويسقط والكرة تصطدم فى يده والحكم يحتسب خطأ لصالح ليفانتي 

2019-04-27T20:07:06Z

64’ تنفيذ الركنية بعرضية  من روبن روكينا لداخل المنطقة لكن ابعدها تير شتيجين ببراعة 

2019-04-27T20:06:24Z

63’ تمريرة خطيرة لداخل يمين المنطقة فى إتجاه بورخا مايورال لكن خروج موفق من الحارس تير شتيجين الذي ابعدها بنجاح 

ليونيل ميسي يسجل الهدف الاول لبرشلونة

2019-04-27T20:04:59Z

وصف الهدف

63’ الهدف جاء بعد تمريرة من فيدال فى إتجاه ليونيل ميسي داخل يمين المنطقة ليراوغ الدفاع ويسددها تسديدة رائع على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح 

2019-04-27T20:04:37Z

62’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي 

2019-04-27T20:02:36Z

61’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من خارج المنطقة ثم يمررها على الجهة اليسري إلى عثمان ديمبيلي الذي سددها تسديدة قوية بباطن القدم لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T20:02:12Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-27T20:01:40Z

59’ إنطلاقة من نيلسون سيميدو من الجهة اليمنى ومن ثم يرسسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T20:00:41Z

58’بطاقة صفراء من روبن فيزو بعد تدخل قوي على ليونيل ميسي من منتصف الميدان

2019-04-27T20:00:07Z

57’ تسديدة قوية من إيفان راميتيتش من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T19:56:21Z

56’ خطأ لصالح برشلونة  بعد تدخل قوي من روبن روكينا بعد تدخل قوي على إيفان راكيتيش فى منتصف الميدان 

2019-04-27T19:55:41Z

53’ عرضية من جوردي ألبا على القائم القريب فى إتجاه سواريز لكن أمسكها الحارس ببراعة 

2019-04-27T19:55:04Z

52’ تنفيذ الركنية بعرضية من ديمبيلي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-27T19:54:33Z

51’ إنطلاقة من لويس سواريز من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-27T19:53:17Z

50’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكن أمسكها الحارس بثبات 

التبديل الاول فى صفوف ليفانتي

2019-04-27T19:52:22Z

47’ دخول خوسي لويس موراليس وخروج موسيس سيمون 

التبديل الاول فى صفوف برشلونة

2019-04-27T19:51:40Z

47’ دخول ليونيل ميسي وخروج فيليبي كوتينيو 

2019-04-27T19:51:01Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-27T19:33:06Z

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول 

2019-04-27T19:32:31Z

44’ عرضية من عثمان ديمبيلي لداخل المنطقة تلقاها إيفان راكيتيتش برأسية لكنها مرت اعلي المرمي 

2019-04-27T19:32:07Z

43’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من فيليبي كوتينيو لكن ابعدها الدفاع مرت بدون خطورة 

2019-04-27T19:29:19Z

42’ خطأ من على حدود المنطقة لصالح برشلونة بعد تدخل قوي على نيلسون سيميدو 

أوووووووووه،،،،،، تسديدة قوية من كوتينيو

2019-04-27T19:27:12Z

41’ تنفيذ الخطا من فيليبي كوتينيو بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم الاعلي وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T19:26:22Z

40’ خطأ لصالح لويس سواريز من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من كوكي

2019-04-27T19:25:48Z

39’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-04-27T19:23:41Z

38’ تنفيذ الخطأ بعرضية من فيليبي كوتينيو لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى لويس سواريز وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-27T19:22:54Z

37’ خطأ من الجهة اليسري لبرشلونة بعد تدخل قوي على جوردي ألبا 

2019-04-27T19:22:12Z

36’ تسديدة من ارتورو فيدال من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-27T19:21:32Z

35’ تمريرة من جوردي ألبا إلى لويس سواريز الذي مررها إلى فيدال الذي فشل فى إستلام الكرة ليستخلصها الدفاع من امامه 

2019-04-27T19:19:35Z

34’’ محاولة الإختراق من لويس سواريز من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-04-27T19:19:11Z

32’ عرضية من جوردي ألبا من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى لويس سواريز 

2019-04-27T19:18:17Z

31’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة

2019-04-27T19:17:22Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-27T19:15:16Z

28’ سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء 

2019-04-27T19:14:00Z

27’ تسديدة قوية من فيليبي كوتينيو من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-27T19:12:35Z

26’ عرضية من جوردي ألبا من الجهة اليسري تلقاها فيليبي كوتينيو برأسية قوية فى منتصف المرمي لكنها بين أحضان الحارس أيتور فيرنانديز 

2019-04-27T19:11:49Z

25’ تمريرة لداخل يسار المنطقة من أرتور إلى كوتينيو الذي سدد الكرة فى إتجاه المرمي لكن امسكها الحارس أيتور فيرنانديز بثبات 

2019-04-27T19:11:27Z

24’ تمريرات متبادلة بين أقدان لاعبي برشلونة على حدود منطقة جزاء ليفانتي 

2019-04-27T19:10:16Z

23’ خطأ لصالح ليفانتي بعد تدخل قوي من نيلسون سيميدو على موزيس سيمون 

2019-04-27T18:54:17Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-04-26T23:41:31Z

يأتي فريق ليفانتي في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الاليجا برصيد 34 نقطة، خلف جيرونا الذي يحتل المركز السابع عشرحاليًا بفارق الأهداف، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق إسبانيول وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 33 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 10 ، وخسر في 15 مواجهة.

2019-04-26T23:41:18Z

كانت آخر مباريات البلوجرانا في الدوري الإسباني أمام فريق ديبورتيفو ألافيس في الجولة 34، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي يتبقي له مباراة، فبعد مرور 34 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 24 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا هزيمتين.

2019-04-26T23:41:03Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي برشلونة نظيره ليفانتي، على ملعب “كامب نو” وذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.