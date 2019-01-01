عثمان ديمبيلي يحرز الهدف الثاني لبرشلونة
عثمان ديمبيلي32’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من ليونيل ميسي من خارج المنطقة ومن ثم يمررها تمريرة رائعة تضع عثمان ديمبيلي منفرداً بالمرمي ليراوغ الحارس ويسددها فى لمرمي وتسكن الشباك بنجاح
عثمان ديمبيلي يتقدم لبرشلونة بهدف من صناعة ميسي
عثمان ديمبيلي29’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية فى إتجاه ليونيل ميسي على حدود المنطقة ليستلم الكرة ويمررها تمريرة رائعة تضع عثمان ديمبيلي فى مواجهة المرمي تدخل الدفاع بشكل خاطئ وحاول ابعدها لكن تصطدم فى قدم عثمان ديمبيلي وتسكن اعلى المرمي من فوق الحارس
أووووووووووووووه،،،، تسديدة رائعة من ليونيل ميسي
بداية الشوط الاول
1' Aaaaand this second leg of the #CopaBarça last 16 versus Levante at Camp Nou is underway!— FC Barcelona (@FCBarcelona) ١٧ يناير ٢٠١٩
⚽️LIVE: Barça 0 - 0 Levante (1-2 agg)
🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/MiZng6vDD7
طالع تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
أيتور فيرنانديز / روبير بير / سيرخيو بوستيجو / إريك كاباكو / كوكي / جوسي كامبانا / سانيين برسيتش / موزيس سيمون / إينيس بردهي / بورخا مايورال / إيمانويل بواتينج
ALINEACIÓN | Estos son los 11 jugadores para medirnos al @FCBarcelona_es en el partido de vuelta de la #CopaDelRey #BarçaLevante pic.twitter.com/XldYJUrtxb— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) ١٧ يناير ٢٠١٩
البدلاء / جورجي رويز كوكي / بيدرو لوبيز / صامويل جارسيا سانشيز / تونو / شيخ دوكوري / خوسيه لويس موراليس / ديفيد راميسيرو جاسون
طالع تشكيل برشلونة الرسمية لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ياسبر سيليسين / إيفان راكيتيش / نيلسون سيميدو / فيليبي كوتينيو / ارثور / ليونيل ميسي / عثمان ديمبيلي / كليمونت لينجليت / خيسون مورييو / جوردي ألبا / أرتورو فيدال
البدلاء / تير شتيجين / جيرارد بيكيه / دينيس سواريز / سيرخيو بوسكيتس / لويس سواريز / كارليس ألينا / سيرخي روبيرتو
🔵🔴 Barça XI#CopaBarça pic.twitter.com/zIjGRVkAut— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) ١٧ يناير ٢٠١٩