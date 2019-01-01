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برشلونة × ليفانتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وليفانتي، في إطار إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إِسبانيا

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Pro Shots

2019-01-17T21:06:50Z

33’ سيطرة من لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان 

عثمان ديمبيلي يحرز الهدف الثاني لبرشلونة

2019-01-17T21:05:16Z

عثمان ديمبيلي

32’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من ليونيل ميسي من خارج المنطقة ومن ثم يمررها تمريرة رائعة تضع عثمان ديمبيلي منفرداً بالمرمي ليراوغ الحارس ويسددها فى لمرمي وتسكن الشباك بنجاح 

2019-01-17T21:04:37Z

31’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق عثمان ديمبيلي 

عثمان ديمبيلي يتقدم لبرشلونة بهدف من صناعة ميسي

2019-01-17T21:03:13Z

عثمان ديمبيلي

29’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية فى إتجاه ليونيل ميسي على حدود المنطقة ليستلم الكرة ويمررها تمريرة رائعة تضع عثمان ديمبيلي فى مواجهة المرمي تدخل الدفاع بشكل خاطئ وحاول ابعدها لكن تصطدم فى قدم عثمان ديمبيلي وتسكن اعلى المرمي من فوق الحارس 

2019-01-17T21:02:15Z

28’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لبرشلونة عن طريق عثمان ديمبيلي 

2019-01-17T21:01:19Z

27’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ارثور لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي الحارس أيتور فيرنانديز

2019-01-17T20:59:24Z

25’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ليونيل ميسي تلقاها أرتورو فيدال برأسية قوية تصطدم فى الأرض وتعلو القائم إلى ضربة مرمي 

2019-01-17T20:58:53Z

24’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ارثور برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-17T20:58:08Z

23’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لللغاية لكن ابعدها المتألق الحارس أيتور فيرنانديز لتتحول إلى ركنية لبرشلونة

2019-01-17T20:57:27Z

22’ تسديدة أرضية قوية عن طريق أرتورو فيدال من على حدود المنطقة لكن تصدي لها الحارس أيتور وامسكها بثبات 

2019-01-17T20:56:59Z

21’ ضغط قوي من برشلونة على دفاعات ليفانتي لكنها بدون خطورة 

2019-01-17T20:52:22Z

19’ خطأ لفريق ليفانتي من الجهة اليمنى من خارج المنطقة تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها جيرارد بيكيه إلى رمية تماس

2019-01-17T20:50:42Z

18’ سيطرة من لاعبي برشلونة ومحاولات للبحث عن هدف التقدم لكن تمركز جيد من مدافعي ليفانتي لهجمات برشلونة 

2019-01-17T20:49:14Z

17’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق فيليبي كوتينيو لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي ليفانتي 

أووووووووووووووه،،،، تسديدة رائعة من ليونيل ميسي

2019-01-17T20:47:39Z

16’ تنفيذ الخطأ من ميسي بتسديدة قوية مرت اعلى الحائط فى إتجاه المرمي لكن ابعدها الحارس أيتور فيرنانديز على يمين المرمي لتتحول إلى ركنية لبرشلونة 

2019-01-17T20:46:50Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول والسيطرة من جانب لاعبي برشلونة لكنها بدون أهداف حتي الان

2019-01-17T20:46:18Z

14’ خطا من خارج المنطقة لبرشلونة بعد عرقلة بوستيجو لليونيل ميسي 

2019-01-17T20:45:30Z

13’ عرضية من جوردي ألبا من الجهة اليسري لكن ابعدها المدفاع سيرجيو بوستيجو من منطقة الخطورة 

2019-01-17T20:44:03Z

12’ سلسلة من التمريرات العديدة بين أقدام لاعبي برشلونة على حدود المنطقة تنتهي بتمريرة من ليونيل ميسي لداخل يسار المنطقة فى إتجاه جوردي ألبا لكن قرائة جيدة من المدافع روبير بير الذي أستخلصها قبل ان تصل إلى ألبا

2019-01-17T20:43:01Z

11’ إنطلاقة من فيليبي كوتينيومن على حدود المنطقة لمحاولة المرور لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى منتصف الميدان 

2019-01-17T20:42:35Z

10’ سيطرة من لاعبي برشلونة على الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-17T20:40:54Z

7’ تمريرة تصل إلى عثمان ديمبيلي على يمين المنطقة لينطلق بها على حدود المنطقة ثم يرسلها تمريرة فى إتجاه المنطلق على يسار المنطقة جوردي ألبا ليرسلها عرضية من لمسة واحدة لكنها كانت أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-17T20:38:39Z

5’ تنفيذ الركنية بعرضية من جوردي ألبا لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ لدفاعات ليفانتي 

2019-01-17T20:37:42Z

4’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من الجهة اليمنى ثم يمررها إلى فيليبي كوتينيو على حدود المنطقة ويمر بها كوتينيوثم يسدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-17T20:37:01Z

3’ تمريرة طولية من ليونيل ميسي على الجهة اليمنى فى إتجاه عثمان ديمبيلي لكنه فشل فى إستلام الكرة 

2019-01-17T20:36:30Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

بداية الشوط الاول

2019-01-17T20:32:19Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

طالع تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة اليوم

2019-01-17T20:08:51Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

أيتور فيرنانديز / روبير بير / سيرخيو بوستيجو / إريك كاباكو / كوكي / جوسي كامبانا / سانيين برسيتش / موزيس سيمون / إينيس بردهي / بورخا مايورال / إيمانويل بواتينج 

البدلاء / جورجي رويز كوكي / بيدرو لوبيز / صامويل جارسيا سانشيز / تونو / شيخ دوكوري / خوسيه لويس موراليس / ديفيد راميسيرو جاسون 

طالع تشكيل برشلونة الرسمية لمباراة اليوم

2019-01-17T20:07:35Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ياسبر سيليسين / إيفان راكيتيش / نيلسون سيميدو / فيليبي كوتينيو / ارثور / ليونيل ميسي / عثمان ديمبيلي / كليمونت لينجليت / خيسون مورييو / جوردي ألبا / أرتورو فيدال 


البدلاء / تير شتيجين / جيرارد بيكيه / دينيس سواريز / سيرخيو بوسكيتس / لويس سواريز / كارليس ألينا / سيرخي روبيرتو 



2019-01-16T22:29:46Z

يدخُل فريق برشلونة المباراة ساعياً لحجز مقعده في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، فيما يسعى فريق ليفانتي لمحاولة تأكيد تفوقه في مباراة الذهاب من أجل بلوغ أيضاً ربع نهائي البطولة 

2019-01-16T22:29:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي برشلونة نظيره فريق ليفانتي، على ملعب “كامب ناو” في إطار إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إِسبانيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.