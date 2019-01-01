12’ سلسلة من التمريرات العديدة بين أقدام لاعبي برشلونة على حدود المنطقة تنتهي بتمريرة من ليونيل ميسي لداخل يسار المنطقة فى إتجاه جوردي ألبا لكن قرائة جيدة من المدافع روبير بير الذي أستخلصها قبل ان تصل إلى ألبا