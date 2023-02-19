أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لهذه لمباراة برشلونة ضد قادش، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني 2022-23

يطمح برشلونة لإنجاز مهمة الدوري الإسباني التي يفترض أن تكون في المتناول أمام قادش كي يحافظ على فارق النقاط الثمانية على الأقل في الصدارة قبل أن يرتحل إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر يونايتد في إياب ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.