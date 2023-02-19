17" ركنية لقادش تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها أليكس فيرناندز برأسية قوية مرت أعلى المرمى
مباشربرشلونة ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة
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- -15" هجمة خطيرة لقادش بعد عرضية ارتدت من مدافعي برشلونة تلقاها ثيو بونوندا بتسديدة قوية مرت بجوار القائم
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12" انطلاقة من أنسو فاتي من الجهة اليسرى ثم أرسل عرضية لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية جافي
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11" تسديدة عن طريق جافي من داخل منطقة جزاء قادش ارتدت من الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمى
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10" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة على حدود المنطقة
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5" عرضية لبرشلونة تنتهي برأسية قوية من إيريك جارسيا تمر بجوار القائم
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل قادش
يبدا قادش بقيادة المدرب سيرجيو جونزاليس بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
جيريمياس ليدزما
إيزاك كارسيلين - فالي - لويس هيرنانديز - سانتياجو أرزامينديا
جونزالو إسكالانتي - روبين ألكاراز
ثيو بونجوندا - أليكس فيرناندز - بريان أوكامبو
روجر مارتي
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تشكيل برشلونة
يبدا برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
جول كوندي - أندرياس كريستنسن - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي
سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جافي
فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لهذه لمباراة برشلونة ضد قادش، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني 2022-23
يطمح برشلونة لإنجاز مهمة الدوري الإسباني التي يفترض أن تكون في المتناول أمام قادش كي يحافظ على فارق النقاط الثمانية على الأقل في الصدارة قبل أن يرتحل إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر يونايتد في إياب ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.