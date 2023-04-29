أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لهذه لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني 2022-23.

يطمح برشلونة لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فارق 11 نقطة بينه وبين الملكي الذي حقق الانتصار في نفس الجولة ضد ألميريا، ومن أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو لقب الدوري.

في المقابل يتواجد بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة ويسعى للحصول على الثلاث نقاط من أجل مواصلة حلمه بحجز مركز مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.