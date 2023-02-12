اختار كيكي سيتين الفريق التالي لخوض اللقاء المرتقب
الخطة: 4-3-3
بيبي رينا
ألبيرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث
داني باريخو - فرانسيس كوكلين - إيتان كابوي
أليكس باينا - لويس موراليس - يريمي بينو
اختار كيكي سيتين الفريق التالي لخوض اللقاء المرتقب
الخطة: 4-3-3
بيبي رينا
ألبيرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث
داني باريخو - فرانسيس كوكلين - إيتان كابوي
أليكس باينا - لويس موراليس - يريمي بينو
Starting XI vs @FCBarcelona!#VillarrealBarça pic.twitter.com/dF5yvapRI4— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) February 12, 2023
قرر تشافي اختيار التشكيل التالي لخوض اللقاء
الخطة: 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جويل كوندي
فرينكي دي يونج - فرانك كيسي - بيدري
جافي - ليفاندوفيسكي - رافينيا
🚨 BARÇA XI 🚨#VillarrealBarça pic.twitter.com/LNngwpEuar— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 12, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2022-2023 في الجولة الحادية والعشرين، على ملعب لاسيراميكا معقل الغواصات الصفراء
برشلونة ينتشي بأدائه ونتائجه الرائعة مؤخرًا في الدوري الإسباني، بينما يواجه فياريال العنيد الذي يصعب مهمة أي خصم على ملعبه وبين جماهيره.
يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه، بينما يحتل فياريال المركز السابع برصيد 31 نقطة.