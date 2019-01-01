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برشلونة × فالنسيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا، وذلك في نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-05-25T13:07:55Z

أنهى فريق فالنسيا موسمه في الليجا وهو في المركز الرابع بعدما حصد61 نقطة، وهذا يعني أن الفريق سيشارك مباشرةً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بإعتباره من بين الأربع الكبار في إسبانيا، أما عن الكأس فكان قد تأهل الخفافيش إلى المباراة النهائية بتخطي فريق خيتافي بنتيجة (2-3) في ربع النهائي، ثم واجه فريق ريال بيتيس في نصف النهائي وتغلب عليه بنفس النتيجة كمجموع لمبارتي الذهاب والإياب.

2019-05-25T13:07:42Z

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من تعادل إيجابي أمام فريق إيبار بهدفين لكل منهما، وذلك في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، وكان قد حسم الكتلان لقب اللليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه منذ أربع جولات، وعبر برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التغلب على ريال مدريد في نصف النهائي في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4).

2019-05-25T13:07:24Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح ملعب فينيتو فيامارين أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين برشلونة وفالنسيا، وذلك في نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.