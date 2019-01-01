أنهى فريق فالنسيا موسمه في الليجا وهو في المركز الرابع بعدما حصد61 نقطة، وهذا يعني أن الفريق سيشارك مباشرةً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بإعتباره من بين الأربع الكبار في إسبانيا، أما عن الكأس فكان قد تأهل الخفافيش إلى المباراة النهائية بتخطي فريق خيتافي بنتيجة (2-3) في ربع النهائي، ثم واجه فريق ريال بيتيس في نصف النهائي وتغلب عليه بنفس النتيجة كمجموع لمبارتي الذهاب والإياب.
يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من تعادل إيجابي أمام فريق إيبار بهدفين لكل منهما، وذلك في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، وكان قد حسم الكتلان لقب اللليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه منذ أربع جولات، وعبر برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التغلب على ريال مدريد في نصف النهائي في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4).