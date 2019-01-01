أنهى فريق فالنسيا موسمه في الليجا وهو في المركز الرابع بعدما حصد61 نقطة، وهذا يعني أن الفريق سيشارك مباشرةً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بإعتباره من بين الأربع الكبار في إسبانيا، أما عن الكأس فكان قد تأهل الخفافيش إلى المباراة النهائية بتخطي فريق خيتافي بنتيجة (2-3) في ربع النهائي، ثم واجه فريق ريال بيتيس في نصف النهائي وتغلب عليه بنفس النتيجة كمجموع لمبارتي الذهاب والإياب.