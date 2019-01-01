سقط البلاوجرانا في فح التعادل خارج الديار أمام فريق أوساسونا الصاعد مجددًا إلى الليجا هذا الموسم، وانتهى اللقاء بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إل سادار، ويعد هذا السقوط هو الثاني للكتلان بعد الخسارة من فريق أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى بهدف دون رد سُجل الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ويحتل برشلونة حاليًا المركز السابع برصيد أربع نقاط بعد أن فاز في مباراة وتعادل وخسر مثلها.