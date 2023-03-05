مباشربرشلونة وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفالنسيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، 2022-23.

Franck Kessie Ferran Torres Barcelona Real Madrid 2022-23Getty Images
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برشلونة vs فالنسيابرشلونةفالنسياالدوري الإسباني - لا ليجا

ملخص

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    90+4" تسديدة قوية من جاستن كلويفرت من على حدود المنطقة أمسكها الحارس بثبات

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    90" الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائع

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    تبديل ثالث فى صفوف برشلونة

    86" دخول سيرخيو روبيرتو وخروج إيريك جارسيا

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    تبديل ثنائي لفالنسيا

    79" دخول يونس موسى وجاستن كلويفرت وخروج صامويل لينو وأندري ألميدا

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    75" ربع ساعة اخيرة على نهاية أحداث الشوط الثاني، ومازال برشلونة يتقدم في النتيجة حتى الآن

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    72" عرضية خطيرة من الجهة اليسرى عن طريق فاسكيز تلقاها بيريز بتسديدة مرت بجوار القائم

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    70" تمريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة في وسط الميدان

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    تبديل ثنائي لفالنسيا

    62" دخول سامو كاستييخو وفرانسيسكو بيريز وخروج إلايش موريبا وتيري كوريا

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    التبديل الثاني لبرشلونة

    61" دخول ماركوس ألونسو وخروج أنسو فاتي

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    59" بطاقة حمراء يتحصل عليها رونالد أراوخو لاعب برشلونة بعدما عرقلة مهاجم فالنسيا الذي كاد أن ينفرد بالمرم

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    57" أوووووووووه، تسديدة قوية من أنسو فاتي تصطدم فى القائم الأيسر ثم يبعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة
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    تبديل أول فى صفوف فالنسيا

    56" دخول مختار دياخابي وخروج إيراي كوميرت

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    أوووووه، فيران توريس يهدر ركلة الجزاء

    55" فيران توريس يسدد ركلة الجزاء بشكل سئ للغاية لتصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمى

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    أوووووووووه، الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة

    53" الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد اصطدام الكرة فى يد  هوجو جيامون فالنسيا

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    52" تمريرة من فرانك كيسي لداخل المنطقة ابعدها الدفاع قبل ان تصل لرافينيا

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    تبديل أول لبرشلونة

    دخول فرانك كيسي وخروج فرينكي دي يونج

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+1" نهاية أحداث الشوط الأول

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    40" خطأ من الحارس تير شتيجن ليمرر الكرة بالخطأ لتصل إلى لينو الذي استلم الكرة وسددها اعلى المرمى