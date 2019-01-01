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برشلونة × فالنسيا | مباشرلحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد فالنسيا في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-02-02T18:12:03Z

45+1’سقوط اللاعب كيفين جاميرو بداعي الإصابة

2019-02-02T18:10:29Z

45’نيسلسون سيميدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

داني باريخو يسجل الثاني لفالنسيا

2019-02-02T18:09:21Z

من علامة الجزاء

44’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها داني باريخو قوية على يمين الحارس تيرشتيجن سكنت الشباك بنجاح

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اوووووووووووه.......ركلة جزاء لصالح فالسنيا

2019-02-02T18:07:35Z

43’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح فالنسيا بعد دفعة واضحة من سيرجي روبيرتو لدانيل فاس

2019-02-02T18:07:24Z

42’إستئناف المباراة الآن

2019-02-02T18:07:16Z

41’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-02T18:06:21Z

40’سقوط اللاعب جيرارد بيكيه بعد تدخل بالرأس من مهاجم كيفين جاميرو

2019-02-02T18:04:18Z

39’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة لويس سواريز الذي إستقبل الكرة و حاول إرسال تصويبة قوية، لكن تدخل من المدافع باوليستا الذي إفتك الكرة بنجاح

2019-02-02T18:02:28Z

38’كوتينيو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الحارس نيتو 

كيفين جاميرو يفتتح التسجيل لفالنسيا

2019-02-02T17:59:41Z

من هجمة مرتدة سريعة

37’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها رودريجو ماكادو ثم مررها في إتجاه المنطلق داخل المنطقة كيفين جاميرو الذي سدد كرة من لمسة واحدة قوية سكنت شباك الحارس تيرشتيجن

 

2019-02-02T17:58:52Z

36’خطأ لصالح أرتورو فيدال في منتصف الميدان بعد تدخل من دانييل فاس

2019-02-02T17:58:21Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T17:57:28Z

34’فيليبي كوتينيو سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس نيتو ببراعة من على خط المرمى وحولها الدفاعات خارج المنطقة

2019-02-02T17:56:54Z

33’أنطونيو لاتوري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T17:54:50Z

32’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات فالنسيا

2019-02-02T17:54:34Z

31’فيليبي كوتينيو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T17:54:02Z

30’نصل إلى أول نصف ساعة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-02T17:53:05Z

29’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سيرجي روبيرتو مباغتة وصلت إلى المرمى مباشرةً ثم أبعدت من الحارس نيتو إلى ركنية

2019-02-02T17:52:04Z

28’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي إلى داخل المنطقة في إتجاه فيليبي كوتينيو أبعدت من أمامه من دفاعات فالنسيا

2019-02-02T17:51:29Z

27’كوتينيو سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس تيرشتيجن وأبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-02-02T17:50:19Z

26’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نيلسون سيميدو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات فالنسيا

2019-02-02T17:49:40Z

25’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس نيتو

2019-02-02T17:48:48Z

24’تمريرة بينية عن طريءق إيفان راكيتيش إلى داخل المنطقة في إتجاه لويس سواريز المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-02T17:48:19Z

23’ركنية نُفذت عن طريق كوتينيو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T17:47:53Z

22’حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب بعد التأكد من عدم وجود ركلة جزاء في اللقطة الماضية

2019-02-02T17:46:55Z

21’مطالبات من لاعبي برشلونة بوجود ركلة جزاء في اللقطة الماضية وحكم المباراة يوقف اللعب ويذهب إلى تقنية الفيديو

2019-02-02T17:46:14Z

20’نيلسون سيميدو سدد كرة قوية من داخل المنطقة إصطدمت بالمدافع جابرييل باوليستا وتحولت إلى ركنية

2019-02-02T17:45:29Z

19’نيلسون سيميدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر ‘لى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T17:44:38Z

18’داني باريخو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T17:43:31Z

17’ليونيل ميسي سدد كرة قوية من الركلة الحرة تصدى لها الحارس نيتو ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-02-02T17:42:45Z

16’خطأ لصالح ليونيل ميسي من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من فرانسيس كوكلين

2019-02-02T17:42:23Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T17:41:38Z

13’فيليبي كوتينيو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T17:40:51Z

12’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان على عكس بداية المباراة

2019-02-02T17:39:59Z

11’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه المنطلق داخل المنطقة لويس سواريز أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-02T17:39:38Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T17:38:47Z

9’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أنطونيو لاتوري إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T17:38:16Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي فالنسيا في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى احارس تيرشتيجن

ياربااااااااااااااااااااااااااااه، القائم يتصدى لتصويبة الللاعب تشيرشيف

2019-02-02T17:36:57Z

7’تصويبة قوية عن طريق تشيريشيف من داخل المنطقة إصطدمت بالقائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-02T17:36:09Z

6’داني باريخو سدد كرة قوية من خارج المرمى وصلت بين أحضان الحارس تيرشتيجن

2019-02-02T17:35:48Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-02T17:35:15Z

4’كرة عرضية أولى من الجانب الأيمن عن طريق سيرجي روبيرتو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T17:34:47Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات قائمة في منتصف الميدان 

2019-02-02T17:33:51Z

2’برشلونة بالزي الأزرق والأحمر على اليسار وفالنسيا بالزي الأبيض على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-02-02T16:59:44Z

1’صافرة بداية الشوط الأول

2019-02-02T16:59:09Z

المباراة تقام على أرضية ملعب كامب نو، والصافرة للحكم الإسباني ألبيرتو مايينكو

 

إليكم تشكيل فالنسيا لمباراة اليوم

2019-02-02T16:51:39Z

يبدأ المدرب مارسيلينو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

نيتو / كريستيانو بيتشيني / إيزيكوايل جاراي / جابرييل باوليستا / أنطونيو لاتوري / دانييل فاس / فرانسيس كوكلين / داني باريخو / دينيس تشيريشيف / رودريجو ماكادو / كيفين جاميرو

 

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-02-02T16:45:16Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيرشتيجن / سرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / توماس فيرمايلين / نيلسون سيميدو / كارس ألينا / إيفان راكيتيش / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو

 

2019-02-02T00:01:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين برشلونة وفالنسيا على ملعب كامب نو في الجولة 22 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.