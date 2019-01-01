داني باريخو يسجل الثاني لفالنسيا
من علامة الجزاء
44’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها داني باريخو قوية على يمين الحارس تيرشتيجن سكنت الشباك بنجاح
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#BarçaValencia 🦇🖤— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 2, 2019
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL EN EL CAMP NOU
0-2 ⚽ 32' 🕰 DANI DANI DANI PAREJOOOOOOOOOOOOOOOO@DaniParejo, TE QUEREMOS pic.twitter.com/K9dPt4Ouja
اوووووووووووه.......ركلة جزاء لصالح فالسنيا
كيفين جاميرو يفتتح التسجيل لفالنسيا
من هجمة مرتدة سريعة
37’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها رودريجو ماكادو ثم مررها في إتجاه المنطلق داخل المنطقة كيفين جاميرو الذي سدد كرة من لمسة واحدة قوية سكنت شباك الحارس تيرشتيجن
#BarçaValencia 🦇🖤— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 2, 2019
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
0-1 ⚽ 23' 🕰 GAMEEEEEEEEEEEEEEEEEIRO @kevingameiro9
¡Vamos, vamos, vamos! pic.twitter.com/8qeiEg5Vds
18’داني باريخو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
ياربااااااااااااااااااااااااااااه، القائم يتصدى لتصويبة الللاعب تشيرشيف
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل فالنسيا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارسيلينو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
نيتو / كريستيانو بيتشيني / إيزيكوايل جاراي / جابرييل باوليستا / أنطونيو لاتوري / دانييل فاس / فرانسيس كوكلين / داني باريخو / دينيس تشيريشيف / رودريجو ماكادو / كيفين جاميرو
🔥 Este es el XI INICIAL de nuestro @valenciacf 🦇#BarçaValencia ⚽️@LaLiga #AmuntValencia pic.twitter.com/yToNMi93sH— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 2, 2019
إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيرشتيجن / سرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / توماس فيرمايلين / نيلسون سيميدو / كارس ألينا / إيفان راكيتيش / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
🔵🔴 Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2019
⚽ #BarçaValencia pic.twitter.com/6lkeVux86Q