أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة في إاب مُلحق الدوري الأوروبي لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب أولد ترافورد.

فشل برشلونة في التأهل لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ والإنتر، ليتواجد في ملحق اليوروبا ليج.

أما مانشستر يونايتد سيتواجد في نفس المرحلة لأنه لم يتصدر مجموعته في البطولة ذاتها حيث حل في المركز الثاني خلف المتصدر ريال سوسيداد.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على ملعب كامب نو، ومع انتهاء قاعدة تسجيل الهدف خارج الديار بهدفين، فالفوز هو السبيل الوحيد لأي فريق من أجل الصعود لدور الستة عشر.