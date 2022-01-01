برشلونة ضد رايو فاييكانو: مباشر لحظة بلحظة

أوووووووووووووه تسديدة قوية من جافي لكن في القائم وتعود إلى توريس الذي وضعها في الشباك لكن كان متسللًا وهدف أبيض
34' أوووووووووووووووووووه ضغط من أوباميانج والحارس يرتكب خطأ فادح تعود لدي يونج ثم عثمان الذي لعبها عرضية لكن الدفاع يشتت
27' محاولة أخرى من برشلونة لكن أوباميانج يسددها برأسه خارج الملعب والحكم يرفع راية التسلل
25' برشلونة يقترب من مرمى فاييكانو ومحاولتين على التوالي انتهت بتسديدة من ألبا بقدمه اليمنى تمر بجوار المرمى
13' محاولة من برشلونة وعرضية تاهت في منطقة الجزاء ووصلت إلى اراوخو الذي سدد لكن سهلة في يد الحارس
جووووووووووووووووووول فاييكانو يتقدم
7' جوووووووول عرضية وصلت إلى ألفارو جارسيا الذي وضع ديست في ظهره وسدد في الشباك ليهز مرمى البلوجرانا
3' أول محاولة من برشلونة عن طريق ديمبيلي وعرضية لكن الدفاع يحولها ركنية
انطلاق المباراة
تشكيل رايو فاييكانو
⚡ Once del Rayo Vallecano elegido por Andoni Iraola para enfrentarse al @FCBarcelona_es.#BarçaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/ce60lIFP3v— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 24, 2022
تشكيل برشلونة ضد رايو فاييكانو
اعتمد تشافي هيرنانديز على تشكيل المباراة الماضية ضد ريال سوسييداد باستثناء جلوس بيكيه بديلًا وجاء كالآتي
الخطة 4-3-3
مارك أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - إريك جارسيا - رونالدو أراوخو - داني ألفيس
جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي
Barça XI#BarçaRayo— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 24, 2022
💪🟦🟥 pic.twitter.com/3Qi8588KFu
بينما يحاول فاييكانو الابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط والتي تفصله بينها 7 نقاط فقط.
برشلونة يسعى للفوز لضمان الانفراد بالمركز الثاني والاقتراب أكثر من متصدر الدوري ريال مدريد.
أهلا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو المؤجلة من الجولة 21 في الدوري الإسباني