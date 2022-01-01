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برشلونة ضد رايو فاييكانو: مباشر لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو المؤجلة من الجولة 21 من الدوري الإسباني

محدث
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Barcelona Rayo Vallecano liga

2022-04-24T19:43:34.589Z

أوووووووووووووه تسديدة قوية من جافي لكن في القائم وتعود إلى توريس الذي وضعها في الشباك لكن كان متسللًا وهدف أبيض

2022-04-24T19:36:44.487Z

2022-04-24T19:35:27.290Z

34' أوووووووووووووووووووه ضغط من أوباميانج والحارس يرتكب خطأ فادح تعود لدي يونج ثم عثمان الذي لعبها عرضية لكن الدفاع يشتت

2022-04-24T19:28:50.999Z

27' محاولة أخرى من برشلونة لكن أوباميانج يسددها برأسه خارج الملعب والحكم يرفع راية التسلل

2022-04-24T19:26:00.993Z

25' برشلونة يقترب من مرمى فاييكانو ومحاولتين على التوالي انتهت بتسديدة من ألبا بقدمه اليمنى تمر بجوار المرمى

2022-04-24T19:13:25.000Z

13' محاولة من برشلونة وعرضية تاهت في منطقة الجزاء ووصلت إلى اراوخو الذي سدد لكن سهلة في يد الحارس

جووووووووووووووووووول فاييكانو يتقدم

2022-04-24T19:07:16.000Z

7' جوووووووول عرضية وصلت إلى ألفارو جارسيا الذي وضع ديست في ظهره وسدد في الشباك ليهز مرمى البلوجرانا

2022-04-24T19:03:26.000Z

3' أول محاولة من برشلونة عن طريق ديمبيلي وعرضية لكن الدفاع يحولها ركنية

2022-04-24T19:00:00.000Z

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة ضد رايو فاييكانو

2022-04-24T18:13:28.611Z

اعتمد تشافي هيرنانديز على تشكيل المباراة الماضية ضد ريال سوسييداد باستثناء جلوس بيكيه بديلًا وجاء كالآتي

الخطة 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - رونالدو أراوخو - داني ألفيس

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

2022-04-24T18:11:28.488Z

بينما يحاول فاييكانو الابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط والتي تفصله بينها 7 نقاط فقط.

برشلونة يسعى للفوز لضمان الانفراد بالمركز الثاني والاقتراب أكثر من متصدر الدوري ريال مدريد.

أهلا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو المؤجلة من الجولة 21 في الدوري الإسباني