90+7' نهاية المباراة بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق.
مباشربرشلونة ضد إنتر: مباشر لحظة بلحظة في دوري أبطال أوروبا
ملخص
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نهاية المباراة
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جوووووووووووووووول برشلونة والتعادل
90+2' يا ربااااااااه ! ماذا يحدث في كامب نو؟! ليفاندوفسكي يسجل التعادل لبرشلونة، كرة عرضية من إريك جارسيا ارتقى لها المهاجم البولندي برأسية قوية في الشباك.
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إنتر يتقدم من جديد!
89' جنوووووووووووووون وإثارة في كامب نو! جوسينس يسجل الهدف الثالث لإنتر، كرة طولية لعبها أونانا وصلت إلى لاوتارو مارتينيز في الجانب الأيسر الذي أرسل عرضية إلى جوسينس ليسدد تسديدة قوية في شباك تير شتيجن.
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جوووووووووووووووول التعادل لبرشلونة
82' جووووووووووووووووول، ليفاندوفسكي يخطف التعادل للفريق الكتالوني، عرضية من الجانب الأيسر وصلت للمهاجم البولندي الذي لعب الكرة برأسه وأبعدها الدفاع وارتدت إلى ليفاندوفسكي الذي سدد تسديدة ارتطمت بباستوني وسكنت الشباك.
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ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة، وبهذه النتيجة يودع برشلونة البطولة
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68' محاولات من لاعبي برشلونة لتسجيل هدف التعادل، والعودة إلى المباراة من جديد
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جوووووووووول إنتر يتقدم
64' جوووووووووووووووووووووول لاوتارو مارتينيز يسجل هدف التقدم للفريق الإيطالي، تمريرة من هاكان تشالهان أوغلو، وصلت إلى لاوتارو الذي أطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك.
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ربع ساعة مرت من الشوط الثاني، والنتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق
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57' يا رباااااااه ! إنتر يظهر بشكل أخطر في الشوط الثاني، ركنية لعبها تشالهان أوغلو، وقابلها دومفريس برأسية قوية ولكن تير شتيجن يتألق ويتصدى لها ببراعة.
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جوووووووووووووووووول التعادل لإنتر
51' جووووووووووووووووووول نيكولا باريلا يسجل التعادل لإنتر، كرة طولية من باستوني وصلت إلى باريلا الذي استلم الكرة بشكل مميز وسدد الكرة بقوة في الشباك.
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بداية الشوط الثاني
انطلاق الشوط الثاني من المباراة
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نهاية الشوط الأول
45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد
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جوووووووول الهدف الاول لبرشلونة
41' جووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح برشلونة، عرضية من الجانب الأيمن لعبها سيرجي روبيرتو قابلها عثمان ديمبيلي بتسديدة قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك.
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أونانا يتألق ويمنع الهدف الأول لبرشلونة
40' أوووووووه فرصة خطيرة لبرشلونة، تسديدة من ديمبيلي ترتطم بدفاع إنتر ثم ترتد إلى بيدري الذي سدد تسديدة قوية ولكن أونانا يتألق ويتصدى لها ببراعة.
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36' ضغط قوي من برشلونة بحثًا عن هدف التقدم
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30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.
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24' تسديدة قوية من ميختاريان، ولكن تير شتيجن يتصدى لها
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إنتر يرد على برشلونة
18' أوووووووه فرصة خطيرة للضيوف، عرضية من الجانب الأيمن قابلها دجيكو برأسية قوية، ارتطمت بالعارضة وسقطت أمام خط المرمى بقليل.
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15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.
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التهديد الأول من برشلونة
9' أوووووووووه أولى الفرص الخطرة لبرشلونة، ركنية من الجانب الأيمن لعبها رافينيا وقابلها ليفاندوفسكي برأسية قوية ولكن ميختاريان أبعدها من على خط المرمى.
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انطلاق المباراة
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تشكيل إنتر ضد برشلونة
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الخطة 3-5-2
أونانا
باستوني - دي فراي - شكرينيار
دي ماركو - ميختاريان - تشالهان أوغلو - باريلا - دومفريس
دجيكو - لاوتارو مارتينيز
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تشكيل برشلونة ضد إنتر
الخطة 4-3-3
تير شتيجن
ألونسو - جارسيا - بيكيه - روبيرتو
بيدري - بوسكيتس - جافي
ديمبيلي- ليفاندوفسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ومواجهة نارية بين برشلونة وإنتر على ملعب سبوتيفاي كامب نو.
برشلونة افتتح مشواره في دور المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم يخسر أمام إنتر في الجولة الماضية على ملعب "جوزيبي مياتزا" بهدف دون رد.
أما إنتر، فقد افتتح مشواره في البطولة بأسوأ طريقة ممكنة، بالخسارة أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، لكنه فاز على فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحقق فوزًا هامًا على برشلونة في الجولة الماضية.
ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب فرق المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، يليه إنتر في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ثم يأتي برشلونة ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.
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شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ضد إنتر