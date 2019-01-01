أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، علي ملعب"كامب نو"،في كلاسيكو الأرض الذي نتظروه عشاق كرة القدم العالمية، في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.