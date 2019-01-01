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برشلونة × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد، في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا 2018-19

محدث
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ProShots

2019-02-06T20:28:48Z

26’ تنفيذ الخطأ بعرضية من مالكوم لداخل المنطقة تلقاها جيرارد بيكيه برأسية مرت اعلى المرمي لكن الحكم يحتسب ركنية بعد اصطدمها فى رأس رافاييل فاران 

2019-02-06T20:27:43Z

25’ إنطلاقة من مالكوم من الجهة اليسري الذي مررها إلى لويس سواريز المحاصر وسط مدافعي الميرنجي لكن الحكم يحتسب خطأ من مكان جيد بعد تدخل قوي على مالكوم 

إحصائيات الكلاسيكو من جول

2019-02-06T20:27:27Z

أفضل سلسلة تسجيل للفريق خارج سنتياجو برنابيو في تاريخ الكلاسيكو 🔥

2019-02-06T20:26:00Z

24’ تمريرة ثنائية بين لويس سواريز وارثور اناها لويس سواريز بتمريرة فى إتجاه مالكوم لداخل المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس كيلور نافاس

2019-02-06T20:24:43Z

23’ إنطلاقة من كريم بنزيمة من على حدود المنطقة ثم يمررها على الجهة اليسري إلى المنطلق بسرعته فينيسيوس جونيور الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها توني كروس بتسديدة غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي اللألماني تير شتيجين 

2019-02-06T20:24:15Z

22’ محاولة الإختراق من مالكوم من على حدود المنطقة لكن استخلصها سيرجيو راموس بنجاح 

2019-02-06T20:23:33Z

21’ تمريرة ثنائية رائعة من الجهة اليسري بين مارسيلو وسيرجيو راموس الذي مررها فى إتجاه فينيسيوس جونيور على يسار المنطقة لكن استخلصها من امامه جيرارد بيكيه 

إحصائيات الكلاسيكو من جول

2019-02-06T20:23:06Z

أووووووووووووووه،،،، ماذا اهدرت يامالكوم

2019-02-06T20:21:43Z

19’ تمريرة خطيرة من لويس سواريز من خلف المدافعين تضع مالكوم منفرداً بالمرمي لكنه سددها فى جسد الحارس كيلور نافاس قبل إعلان الحكم بوجود تسلل 

2019-02-06T20:20:23Z

18’ تنفيذ الركنية من الألماني توني كروس بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع على حدود المنطقة تلقاها ماركوس يورنتي بتسديدة قوية أرضية زاحفة مرت على حافة القائم الايسر لمرمي تير شتيجين 

أوووووووووه،،،، ماذا اهدرت يافينيسيوس

2019-02-06T20:19:24Z

17’ إنطلاقة من الفرنسي كريم بنزيمة من على حدود المنطقة ثم يمررها داخل يسار المنطقة إلى فينيسيوس جونيور الذي سددها فى إتجاه المرمي لكنها تصطدم فى جيرارد بيكيه وتتحول إلى ركنية 

2019-02-06T20:17:39Z

16’ مرور أكثر من ربع ساعة وولايزال البرشا يبحث عن حل للوصول لمرمي كيلور نافاس 

إحصائيات للكلاسيكيو من جول

2019-02-06T20:17:23Z

2019-02-06T20:16:10Z

15’ إنطلاقة من لويس سواريز من الجهة اليسري على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها غير متقنة مرت اعلى مرمي كيلور نافاس 

2019-02-06T20:15:12Z

14’ إنطلاقة من البرازيلي الباحث عن هدفه الاول فى الكلاسيكو فينيسيوس جونيور من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل معه بفدائية جيرارد بيكيه وابعدها بنجاح 

2019-02-06T20:14:28Z

13’ تمريرة من كارباخال فى إتجاه لوكاس فاسكيز على الجهة اليمنى لكن تغطية رائعة من جيرارد بيكيه وابعدها إلى رمية تماس

2019-02-06T20:13:32Z

13’ تنفيذ الخطأ من فيليبي كوتينيو بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها سيريجو راموس من منطقة الخطورة 

2019-02-06T20:12:58Z

12’ خطأ جديد لبرشلونة بعد تدخل من لوكا مودريتش على مالكوم من خارج المنطقة وعلى التنفيذ كوتينيو 

2019-02-06T20:12:32Z

11’ تنفيذ الخطأ بعرضية من فيليبي كوتينيو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام جيرارد بيكيه 

بطاقة صفراء أولي من نصيب سيرجيو راموس

2019-02-06T20:11:48Z

10’ بطاقة صفراء أولي من نصيب سيرجيو راموس  بعد تدخل قوي على نيلسون سيميدو من الجهة اليمنى 

2019-02-06T20:11:01Z

9’ هجمة خطيرة لبرشلونة وتمريرة ثنائية بين فيليبي كوتينيو وارثور الذي تباطئ فى تسديد الكرة لينهيها بعرضية غير متقنة يستخلصها الدفاع الملكي بنجاح 

2019-02-06T20:10:14Z

8’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من مالكوم على توني كروس 

2019-02-06T20:09:20Z

7’ محاولة الأختراق من فيليبي كوتينيو لداخل المنطقة لكن خروج رائع من الحارس كيلور نافاس الذي أنقض على الكرة وامسكها من امام الجمبع 

لوكاس فاسكيز يفتتح التسجيل للميرنجي

2019-02-06T20:08:04Z

لوكاس فاسكيز

6’ الهدف جاء بعد تمريرة عرضية من الجهة اليسري عن طريق فينيسيوس على القائم البعيد تلقاها كريم بنزيمة ومررها عرضية على القائم القريب فى إتجاه لوكاس فاسكيز الذي سددها بلمسة واحدة على يمين الحارس تير شتيجين 

2019-02-06T20:07:39Z

5’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لريال مدريد عن طريق لوكاس فاسكيز 

أووووووووووووه،،،،، تسديدة قوية من توني كروس

2019-02-06T20:06:38Z

4’ مرتدة سريعة من لوكا مودريتش الذي مرر كرة على الجهة اليسري فى إتجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي توغل لداخل المنطقة ثم هيأ الكرة امام الالماني توني كروس الذي سدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس تير شتيجين ومن ثم ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-06T20:05:22Z

3’ تمريرة طولية من ارثور فى إتجاه المنطلق على الجهة اليسري فيليبي كوتينيو لكن الحكم يشير بوجود تسلل على البرازيلي 

2019-02-06T20:04:25Z

2’ بداية سريعة من كلا الفريقين ومحاولات لفرض السيطرة على الكرة فى بداية المباراة 

2019-02-06T19:59:39Z

دخول لاعبي الفريقين إلى ملعب المباراة،، ولحظات ويبدأ اللقاء

قائمة أكثر من سجل أهدافًا في الكلاسيكو 🔝⚽️

2019-02-06T19:59:33Z

إحصائيات الكلاسيكو من جول

2019-02-06T19:51:01Z

القائد 👍©️

المتعة والإثارة بعد قليل

2019-02-06T19:47:53Z

📍كامب نو

إحصائيات جول

2019-02-06T19:47:00Z

طالع التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-02-06T19:40:18Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

كيلور نافاس / سيرجي راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / ماركوس يورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة 

البدلاء / ثيبوه كورتوا / ناتشو / جاريث بيل / كاسيميرو / ماركو أسينسيو / إيسكو / داني سيبايوس

طالع التشكيل الرسمي لبرشلونة

2019-02-06T19:36:26Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

تير شتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / لينجليت / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثر / فيليبي كوتينيو  / مالكوم / لويس سواريز 

البدلاء / إيناكي بينا / ليونيل ميسي / موريلو / بواتينج / سيرجي روبيرتو / كارليس ألينيا / أرتورو فيدال 

2019-02-06T00:53:20Z

فى حين تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائى بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7 – 3 فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب

2019-02-06T00:53:09Z

حجز برشلونة مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتي الذهاب والاياب بالدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

2019-02-06T00:52:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، علي ملعب"كامب نو"،في كلاسيكو الأرض الذي نتظروه عشاق كرة القدم العالمية، في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.