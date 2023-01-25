40' بعد مراجعة تقنية الفيديو، الحكم يقرر منح مينديز بطاقة حمراء بسبب تدخل قوي على بوسكيتس
مباشربرشلونة ضد ريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة
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طررررررد للاعب ريال سوسيداد
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32' تسديدة قووية من بيدري ولكن ريميرو يمسك بها
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العارضة يحرم سوسيداد من الهدف الأول
30' قذيفة من كوبو ولكن تسديدة الياباني ترتطم بقوة بالعارضة
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ماذا أهدرت يا دي يونج؟
20' ديمبيلي يواصل توزيع الهدايا على زملائه، عررضية رائعة إلي يونج الذي ينقض عليها قادمًا من الخلف، ولكن تسديدته تمر بجوار القائم
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خطيررررة من ديمبيلي
17' انطلاقة عنترية من ديمبيلي الذي يتوغل في منتصف الملعب، يُموه بجسده بشكل ررائع ويسدد كرة خطيررة تمر بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات
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10' هدف ملغي لبرشلونة، لأن تسديدة ليفاندوفيسكي لمست دي يونج الذي كان متسللًا
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فرصتين متتاليتين لبرشلونة
9' تمريرة رائعة لديمبيلي في المساحة، الفرنسي ينطلق ويلعب عررضية إلى ليفا الذي يسددها ولكن الدفاع يعترضها لركنية
تُلعب الركنية، ارتباك داخل منطقة الجزاء، الكرة تصل لجافي الذي يسددها بقووة ولكنها تمر بمحاذاة القائم
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محاولة أولى لبرشلونة
3' تسديدة قوووية من بالدي ولكن الكرة تعلو المرمى
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انطلاق المباراة
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تشكيلة ريال سوسيداد ضد برشلونة
أما ألغاوسيل، مدرب ريال سوسيداد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-1-4-1
أليكس ريميرو
دييجو ريكو - روبين لو نورماند - إيجور زوبيلديا - أرتيز أيلوستوندو
مارتن زوبيميندي
ميكيل أوريازابال - بابلو مارين - برايس مينديز - تاكيفوسا كوبو
أليكسندر سورلوث
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تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد
قرر تشافي مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جويل كوندي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في إطار دور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب كامب نو.
يسعى برشلونة المنتعش بالفوز بكأس السوبر للمنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا، وكان قد تأهل إلى هذا الدور عقب تجاوز سبتة بخماسية نظيفة ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور للصعود للدور القادم.
في المقابل، يسعى ريال سوسيداد لاستكمال موسمه الرائع في تحقيق المفاجأة والوصول إلى نصف نهائي كأس الملك، وكان الفريق الباسكي قد تأهل عقب تجاوز مايوركا بهدف نظيف.