أما مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-3-3
كلاوديو برافو
ميراندا - لويز فيليبي - جيزمان بيزيلا - أيتور روبيال
جايدو رودريجيز - رودري
لويز هنريكي - نبيل فقير - سيرجيو كاناليس
بورخا إيجليسياس
أما مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-3-3
كلاوديو برافو
ميراندا - لويز فيليبي - جيزمان بيزيلا - أيتور روبيال
جايدو رودريجيز - رودري
لويز هنريكي - نبيل فقير - سيرجيو كاناليس
بورخا إيجليسياس
💚🤍🖤— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 12, 2023
¡Nuestro once inicial para el #RealBetisBarça!#DíaDeBetis #SuperCopa pic.twitter.com/q5DrN3Ei5e
قرر تشافي، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جويل كوندي - سيرجي روبيرتو
بيدري - فرينكي دي يونج - جافي
عثمان ديمبيلي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا
📋 تشكيلتنا لنصف نهائي #السوبر_الإسباني 🏆— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 12, 2023
🙌 فالكم الفوز يا أبطال 💪 pic.twitter.com/6yCcsh4nrZ
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2022/2023، والذي سيُقام في السعودية، وستُلعب المباراة على ستاد الملك فهد.
يعتبر ريال بيتيس هو حامل لقب الكأس في نسخته الماضية بعد التغلب على أتلتيك بيلباو في النهائي، ويسعى الفريق الأندلسي للمنافسة على بطولة جديدة وهي السوبر، ولكن سيتوجب عليه تجاوز عقبة العملاق الكتالوني.
أما برشلونة يتواجد في المسابقة بعد أن حل وصيفًا في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، ويرغب البلاوجرانا في تجاوز بيتيس للاقتراب من فرصة تحقيق أول الألقاب تحت قيادة المدرب تشافي.