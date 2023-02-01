86' عررررضية من الجهة اليمنى، الكرة ترتطم بكوندي، تُغير إتجاهها وتخدع شتيجن وتسكن المرمى
برشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بفوز صعب لبرشلونة على ريال بيتيس بهدفين لهدف
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيتيس يقلص الفارق
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الثالث يضيع من برشلونة
83' عرررضية رائعة من بالدري ورأسية من فاتي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لبرشلونة
80' ركنية لبرشلونة، أراوخو يمرر الكرة برأسه بإتجاه ليفا الذي يستلمها بشكل رررائع ويسدد الكرة على يمين سيلفا
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77' ركلة حرة مباشرة لبرشلونة، رافينيا يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
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خطيررررررة لبرشلونة
72' تمريرة رائعة من بوسكيتس إلى ليفا الذي يسدد ولكن الدفاع يعترضها، ركنية
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أوووووووووه بيتيس يهدر التعادل
69' تمريرة رائعة بإتجاه لويز هنريكي أمام المرمى، يقرر إعادتها للخلف ولكنها تطول، ويتم قطع الكرة وتضيع فرصة لا تعوض لأصحاب الأرض
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لبرشلونة
64' عرررررضية رائعة من بالدي إلى رافينيا الذي سدد الكرة بسهولة في مرمى سيلفا
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61' ركنية لبرشلونة، ورأسية ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع بيتيس
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خطيررررررة لبرشلونة
48' عررررضية رائعة من بالدي إلى بيدري الذي يسدد كرة قوووية ولكن سيلفا يتصدى لها
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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40' تسديدة من ليفاندوفيسكي ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتُغير إتجاهها، ركنية للبلاوجرانا
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33' هدف ملغي لبرشلونة بسبب تسلل على رافينيا
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30' مرتدة لريال بيتيس، عررضية من الجهة اليسرى إلى كاناليس وتسديدة قوووية ولكن الدفاع يعترضها
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أوووووووه ماذا أهدرت يا بيدري؟
18' برشلونة كان لديه فرصة لتسجيل الهدف الأول، ولكن بيدري يفشل في مراوغة الحارس سيلفا بعد أن تجاوز الدفاع بشكل رائع
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16' ركنية لريال بيتيس، ولكن شتيجن يخرج من مرماه ويشتت الكرة
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10' فقير يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع واحد من مدافعي البارسا، يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب
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خطيرررررة لريال بتيس
9' مرتدة لأصحاب الأرض، تمريرة رائعة بإتجاه لويز هنريكي، الذي يسدد الكرة قووية، ترتطم بالمدافع بالدي وتمر بجوار القائم بقليل
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انطلاق المباراة