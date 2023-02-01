برشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب بينيتو فيامارين

Barcelona Betis LaLiga 2023@FCBarcelona_es/@RealBetis
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ريال بيتيسبرشلونةريال بيتيس vs برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا
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    نهاية المباراة بفوز صعب لبرشلونة على ريال بيتيس بهدفين لهدف

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيتيس يقلص الفارق

    86 عررررضية من الجهة اليمنى، الكرة ترتطم بكوندي، تُغير إتجاهها وتخدع شتيجن وتسكن المرمى

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    الثالث يضيع من برشلونة

    83 عرررضية رائعة من بالدري ورأسية من فاتي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لبرشلونة

    80 ركنية لبرشلونة، أراوخو يمرر الكرة برأسه بإتجاه ليفا الذي يستلمها بشكل رررائع ويسدد الكرة على يمين سيلفا

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    77 ركلة حرة مباشرة لبرشلونة، رافينيا يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

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    خطيررررررة لبرشلونة

    72 تمريرة رائعة من بوسكيتس إلى ليفا الذي يسدد ولكن الدفاع يعترضها، ركنية

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    أوووووووووه بيتيس يهدر التعادل

    69 تمريرة رائعة بإتجاه لويز هنريكي أمام المرمى، يقرر إعادتها للخلف ولكنها تطول، ويتم قطع الكرة وتضيع فرصة لا تعوض لأصحاب الأرض

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لبرشلونة

    64 عرررررضية رائعة من بالدي إلى رافينيا الذي سدد الكرة بسهولة في مرمى سيلفا

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    61 ركنية لبرشلونة، ورأسية ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع بيتيس

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    خطيررررررة لبرشلونة

    48 عررررضية رائعة من بالدي إلى بيدري الذي يسدد كرة قوووية ولكن سيلفا يتصدى لها

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    40 تسديدة من ليفاندوفيسكي ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتُغير إتجاهها، ركنية للبلاوجرانا

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    33 هدف ملغي لبرشلونة بسبب تسلل على رافينيا

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    30 مرتدة لريال بيتيس، عررضية من الجهة اليسرى إلى كاناليس وتسديدة قوووية ولكن الدفاع يعترضها

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    أوووووووه ماذا أهدرت يا بيدري؟

    18 برشلونة كان لديه فرصة لتسجيل الهدف الأول، ولكن بيدري يفشل في مراوغة الحارس سيلفا بعد أن تجاوز الدفاع بشكل رائع

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    16 ركنية لريال بيتيس، ولكن شتيجن يخرج من مرماه ويشتت الكرة

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    10 فقير يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع واحد من مدافعي البارسا، يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

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    خطيرررررة لريال بتيس

    9 مرتدة لأصحاب الأرض، تمريرة رائعة بإتجاه لويز هنريكي، الذي يسدد الكرة قووية، ترتطم بالمدافع بالدي وتمر بجوار القائم بقليل

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    انطلاق المباراة