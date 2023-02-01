برشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب بينيتو فيامارين