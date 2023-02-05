مباشربرشلونة ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب كامب نو

Lewandowski Betis Barcelona LaLigaGetty Images
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برشلونةبرشلونةReal Betisبرشلونة vs إشبيليةإشبيليةالدوري الإسباني - لا ليجا
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    نهاية المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة

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    90 ليفاندوفيسكي يستلم كرة مقطوعة من وسط إشبيلية، يحاول إيجاد المساحة ويسدد كرة قووية ولكن بونو يمسك بها

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    89 راكيتيتش يحاول خداع شتيجن بعد خروجه من مرماه، يسدد الكرة من منتصف الملعب ولكن الكرة تمر فوق العارضة

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    87 ركلة ركنية لإشبيلية، ورأسية قوووية ولكن شتيجن يمسك بها

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    82 تبديلين لبرشلونة بدخول بالدي وتوريس وخروج ألبا ورافينيا

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    80 تبديلين لبرشلونة بدخول فاتي وماركوس ألونسو

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رافينيا يسجل الثالث

    79 تمريرة رائعة بإتجاه ألبا الذي يلعبها بالعررض إلى رافينيا الذي يسددها في المرمى بسهولة

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    75 خطأ لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة رافينيا

    ليفاندوفيسكي يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم

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    73 انطلاقة من رافينيا على الجهة اليمنى وتسديدة قووية ولكنها بجوار القائم

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جافي يضاعف النتيجة لبرشلونة

    70 تمريرة طووولية رائعة بإتجاه رافينيا، الذي يسيطر على الكرة ويروضها قبل أن يمرر تمريرة ممتازة إلى جافي الذي سدد الكرة في المرمى بكل سهولة

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    65 تبديل لإشبيلية بخروج أكونيا ودخول أوكامبوس

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    64 تعطل اللعب لعلاج أكونيا لاعب إشبيلية

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    62 محاولة من كوندي الذي يسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار المرمى

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ألبا يسجل الهدف الأول

    58 كيسي يحتفظ بالكرة بشكل تحت الضغط داخل منطقة الجزاء، يمرر إلى ألبا الذي يُنهي الكرة بتسديدة جميلة على يسار بونو

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    فررررصة لبرشلونة

    55 تمريرة رررائعة من بيدري بإتجاه رافينيا الذي يسدد الكرة برأسه ولكن بونو يمسك بها

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    53 عررضية أخرى من ألبا، جافي يحاول نمرير الكرة عررضية برأسه ولكن جوديلي يعترض الكرة

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    52 عررضية من ألبا إلى ليفاندوفيسكي على القائم البعيد ولكن تُسدد بشكل سئ وتخرج ركلة مرمى لإشبيلية

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    46 عرررضية من ألبا ولكن الكرة سهلة في يد بونو

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    بداية الشوط الثاني

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    تبديلين لفريق إشبيلية قبل بداية الشوط الثاني بدخول خيل ولا ميلا