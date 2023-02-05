90' ليفاندوفيسكي يستلم كرة مقطوعة من وسط إشبيلية، يحاول إيجاد المساحة ويسدد كرة قووية ولكن بونو يمسك بها
مباشربرشلونة ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة
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89' راكيتيتش يحاول خداع شتيجن بعد خروجه من مرماه، يسدد الكرة من منتصف الملعب ولكن الكرة تمر فوق العارضة
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87' ركلة ركنية لإشبيلية، ورأسية قوووية ولكن شتيجن يمسك بها
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82' تبديلين لبرشلونة بدخول بالدي وتوريس وخروج ألبا ورافينيا
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80' تبديلين لبرشلونة بدخول فاتي وماركوس ألونسو
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رافينيا يسجل الثالث
79' تمريرة رائعة بإتجاه ألبا الذي يلعبها بالعررض إلى رافينيا الذي يسددها في المرمى بسهولة
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75' خطأ لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة رافينيا
ليفاندوفيسكي يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم
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73' انطلاقة من رافينيا على الجهة اليمنى وتسديدة قووية ولكنها بجوار القائم
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جافي يضاعف النتيجة لبرشلونة
70' تمريرة طووولية رائعة بإتجاه رافينيا، الذي يسيطر على الكرة ويروضها قبل أن يمرر تمريرة ممتازة إلى جافي الذي سدد الكرة في المرمى بكل سهولة
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65' تبديل لإشبيلية بخروج أكونيا ودخول أوكامبوس
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64' تعطل اللعب لعلاج أكونيا لاعب إشبيلية
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62' محاولة من كوندي الذي يسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار المرمى
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ألبا يسجل الهدف الأول
58' كيسي يحتفظ بالكرة بشكل تحت الضغط داخل منطقة الجزاء، يمرر إلى ألبا الذي يُنهي الكرة بتسديدة جميلة على يسار بونو
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فررررصة لبرشلونة
55' تمريرة رررائعة من بيدري بإتجاه رافينيا الذي يسدد الكرة برأسه ولكن بونو يمسك بها
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53' عررضية أخرى من ألبا، جافي يحاول نمرير الكرة عررضية برأسه ولكن جوديلي يعترض الكرة
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52' عررضية من ألبا إلى ليفاندوفيسكي على القائم البعيد ولكن تُسدد بشكل سئ وتخرج ركلة مرمى لإشبيلية
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46' عرررضية من ألبا ولكن الكرة سهلة في يد بونو
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بداية الشوط الثاني
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تبديلين لفريق إشبيلية قبل بداية الشوط الثاني بدخول خيل ولا ميلا