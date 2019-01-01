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برشلونة × ريال بيتيس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني 2019-20، على ملعب كامب نو

محدث
التعليقات()
Getty

2019-08-25T20:53:28Z

90+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

2019-08-25T20:49:55Z

90+1’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أنسو فاتي تلقاها جريزمان بتسديدة من على القائم القريب لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-08-25T20:49:34Z

90’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-08-25T20:49:04Z

88’ بطاقة صفراء من نصيب ويليام كارفاليو بعد تدخل قوي على سيرخيو روبيرتو 

2019-08-25T20:47:42Z

87’ محاولات من لاعبي برشلونة للبحث عن الهدف السادس قبل نهاية المباراة 

2019-08-25T20:45:55Z

86’ هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-08-25T20:44:31Z

85’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق أنسو فاتي لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-08-25T20:43:31Z

84’ تمريرة فى إتجاه أنطوان جريزمان لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-25T20:43:11Z

83’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال بيتيس فى منتصف الميدان 

2019-08-25T20:41:27Z

82’ مرور رائع من نيلسون سيميدو من داخل يمين المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية لكنها تصل سهلة إلى الحارس داني مارتين

التبديل الثالث فى صفوف برشلونة

2019-08-25T20:40:05Z

81’ دخول جونيور فيريو وخروج رافينيا ألكانتارا 

الهدف الثاني لريال بيتيس

2019-08-25T20:39:15Z

وصف الهدف

80’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق لورين مورون تسكن شباك تير شتيجين الذي فشل فى التصدي لها

2019-08-25T20:38:46Z

79’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الثاني لريال بيتيس عن طريق لورين مورون 

التبديل الثاني فى صفوف برشلونة

2019-08-25T20:38:13Z

78’ دخول أنسو فاتي وخروج كارليس بيريز 

أرتورو فيدال يسجل الهدف الخامس لبرشلونة

2019-08-25T20:37:01Z

وصف الهدف

77’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من دي يونج ثم يمررها على الجهة اليسري إلى انطوان جريزمان الذي أرسلها عرضية تلقاها ارتورو فيدال من داخل يمين المنطقة بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-08-25T20:36:34Z


76’ جووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الخامس لبرشلونة عن طريق أرتورو فيدال 


التبديل الثاني فى صفوف ريال بيتيس

2019-08-25T20:35:20Z

74’ دخول دييجو لاينز وخروج سيرخيو كاناليس 

التبديل الاول فى صفوف برشلونة

2019-08-25T20:32:30Z

72’ دخول أرتورو فيدال وخروج سيرخيو بوسكيتس 

2019-08-25T20:32:21Z

71’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال بيتيس فى منتصف الميدان

2019-08-25T20:32:10Z

70’ توقف اللقاء لسقوط سيرجيو بوسكيتس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-08-25T20:31:57Z

69’ محاولة التوغل من كارليس بيريز من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-08-25T20:31:46Z

68’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال بيتيس لمحاولة بناء هججمة منظمة على دفاعات برشلونة 

2019-08-25T20:31:35Z

67’ هدوء فى مجريات اللقاء وأنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-08-25T20:31:25Z

66’ محاولة المرور من خواكين من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-08-25T20:24:59Z

65’ إنطلاقة من جوردي ألبا من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى جريزمان الذي حاول تمريرها إلى رافينيا لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

التبديل الاول فى صفوف ريال بيتيس

2019-08-25T20:23:56Z

63’ دخول سانشيز خواكين وخروج اندرياس جوادرادو 

جوردي ألبا يسجل الهدف الرابع لبرشلونة

2019-08-25T20:22:38Z

وصف الهدف

62’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من سيرجيو بوسكيتس لداخل يسار المنطقة تضع جوردي ألبا منفردا بالمرمي ليسددها على يسار الحارس ببراعة 

2019-08-25T20:19:22Z

61’ جووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق جوردي ألبا 

2019-08-25T20:18:40Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني حيث نجح برشلونة بالتقدم بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد

2019-08-25T20:17:32Z

59’ تسديدة من نيلسون سيميدو من داخل يمين المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-25T20:17:06Z

58’ سيطرة من لاعبي برشلونة على محريات اللقاء 

كارليس بيريز يسجل الهدف الثالث لبرشلونة

2019-08-25T20:15:42Z

وصف الهدف

57’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من نيلسون سيميدو من داخل يمين المنطقة وثم يمررها إلى كارليس بيريز على حدود المنطقة ليهأ الكرة امام ويسددها تسديدة رائعة على يمين المرمي 

2019-08-25T20:15:13Z

56’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهف الثالث لبرشلونة عن طريق كارليس بيريز 

2019-08-25T20:14:41Z

55’ محاولة التوغل من الجهة اليسري عن طريق نبيل فقير لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

2019-08-25T20:14:09Z

54’ تسديدة قوية من كارليس بيريز من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر بقليل

2019-08-25T20:12:17Z

52’ تحضير من لاعبي ريال بيتيس لمحاولة الخروج من المنطقة الدفاعية والتقدم إلى الأمام 

جريزمان يسجل الهدف الثاني لبرشلونة

2019-08-25T20:09:33Z

وصف الهدف

51’ الهدف جاء بعد تسديدة رائعة من خارج المنطقة بباطن القدم تسكن الزاوية اليمني للحارس داني مارتين 

2019-08-25T20:08:50Z

50’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان 

2019-08-25T20:07:39Z

49’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من أنطوان جريزمان على نبيل فقير 

2019-08-25T20:07:08Z

48’ ضغط متقدم من لاعبي برشلونة على دفاعات ريال بيتيس فى بداية الشوط الثاني 

2019-08-25T20:05:46Z

47’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق كارليس بيريز لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-25T20:04:50Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-08-25T19:48:14Z

44’ ضغط قوي من برشلونة فى هذه الدقائق ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

2019-08-25T19:47:19Z

43’ سجل الفرنسي أنطوان جريزمان أول هدف لبرشلونة موسم 2019-2020 وأول هدف له منذ قدومه إلى برشلونة 

جريزمان يسجل هدف التعادل لبرشلونة

2019-08-25T19:43:40Z

وصف الهدف

41’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من فرينكي دي يونج لداخل المنطقة تلقاها أنطوان جريزمان بتسديدة رائعة  تسكن الشباك بنجاح

2019-08-25T19:42:57Z

40’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لبرشلونة عن طريق أنطوان جريزمان 

2019-08-25T19:41:17Z

39’ محاولة التوغل من كارليس بيريز من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-08-25T19:40:07Z

38’ دي يونج يرسل عرضية من الجهة اليمنى تصطدم فى يد سيرخيو كاناليس والحكم يشير بإستمرار اللعب دون أحتساب ركلة جزاء لبرشلونة

أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة لبرشلونة

2019-08-25T19:39:04Z

37’ عرضية أضية رائعة من جوردي ألبا من الجهة اليسري تلقاها رافينيا بتسديدة من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن 

2019-08-25T19:37:39Z

36’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق جوردي ألبا لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-25T19:36:20Z

35’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق كارفاليو لكنها مرت من امام الجميع إلى ضربة مرمي 

2019-08-25T19:35:15Z

34’ تمريرة رائعة من سيرخيو روبيرتو لداخل المنطقة إلى رافينيا ألكانتارا لكنه سقط دون تدخل من أحد

2019-08-25T19:34:44Z

33’ تنفيذ الخطأ من نبيل فقير بتسديدة قوية لكن أمسكها الحارس الألماني تير شتيجين على مرتين 

2019-08-25T19:33:35Z

32’ بطاقة صفراء من نصيب جيرارد بيكيه بعد تدخل قوي على لورين مورون من على حدود المنطقة 

2019-08-25T19:31:33Z

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لريال بيتيس بهدف دون رد

2019-08-25T19:30:42Z

28’ عرضية قوية من ألكانتارا من الجهة اليسرى في اتجاه بيكيه لكن مرت من الجميع وتحولت إلى رمية تماس

2019-08-25T19:29:01Z

27’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة 

2019-08-25T19:27:50Z

26’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح برشلونة بعد تدخل قوي من نبيل فقير على سيرجيو بوسكيتس

2019-08-25T19:26:56Z

24’ ركنية لبرشلونة تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-25T19:25:53Z

23’ عرضية من فرنكي دي يونج من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2019-08-25T19:25:42Z

22’ ضغط قوي ومحاولات من لاعبي برشلونة لإدراك التعادل لكن دفاع قوي من لاعبي ريال بيتيس

2019-08-25T19:21:37Z

21’ تمريرة من انطوان جريزمان من على حدود المنطقة إلى جوردي ألبا على الجهة اليسري الذي أرسلها عرضية ارضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-25T19:20:33Z

20’ محاولات من لاعبي برشلونة للبحث عن هدف التعادل 

2019-08-25T19:19:35Z

18’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-25T19:19:09Z

17’ عرضية من فرينكي دي يونج لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

نبيل فقير يسجل الهدف الأول لريال بيتيس

2019-08-25T19:17:34Z

وصف الهدف

16’ الهدف جا بعد استخلاص الكرة من لورين مورون  ومن ثم يمررها لداخل يسار المنقطة إلى نبيل فقير الذي سدد كرة أرضية زاحفة تسكن شباك تير شتيجين بنجاح

2019-08-25T19:16:37Z

15’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، الهدف الاول لريال بيتيس عن طريق نبيل فقير

2019-08-25T19:15:57Z

14’ تمريرة ثنائية بين الفرنسي انطوان جريزمان وجوردي ألابا لكنها كانت أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-25T19:15:18Z

13’ تسديدة قوية من أنطوان جريزمان من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس داني مارتين بثبات

2019-08-25T19:14:14Z

12’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق جوردي ألبا لداخل المنطقة تلقاها كارليس بيريز برأسية غير متقنة تصل سهلة إلى الحارس داني مارتين 

2019-08-25T19:12:27Z

10’ تمريرات فى منتصف الميدان بين اقدام لاعبي برشلونة لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-08-25T19:11:29Z

9’ محاولة التوغل من نيلسون سيميدو من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع واستخلصها بشكل رائع

2019-08-25T19:11:01Z

8’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة على حدود المنطقة 

2019-08-25T19:09:37Z

6’ محاولات من لاعبي برشلونة للبحث عن هدف التقدم والإختراق من العمق

2019-08-25T19:08:48Z

5’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق انطوان جريزمان لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-08-25T19:05:41Z

4’ تمريرة من جوردي ألبا فى إتجاه رافينيا ألكانتارا  داخل المنطقة لكن خروج رائع من الحارس وامسكها بثبات 

2019-08-25T19:04:55Z

3’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على ألكانتارا   

2019-08-25T19:03:42Z

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان

2019-08-25T19:02:39Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لريابيتيس

2019-08-25T18:24:45Z

يبدأ المدرب روبي بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

داني مارتين / إميرسون / سيدني / ألفونسو بيدرازا / مارك بارترا / أندرس جواردادو / نبيل فقير / سيرخيو كاناليس / ويليام كارفاليو / كريستيان تيلو / لورين مورون 

البدلاء / خواكين / عيسي ماندي / ويلفريد كابتوم / دييجو لاينز / خوانمي / خافي جارسيا 

التشكيل الرسمي لبرشلونة

2019-08-25T18:22:20Z

يبدأ إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

تير شتيجين / جوردي ألبا / نيلسون سيميدو / كليمونت لينجليت / جيرارد بيكيه / سيرخيو بوسكيتس / فرنكي دي يونج / سيرخي روبيرتو / أنطوان جريزمان / كارليس بيريز / رافينيا ألكانتارا / 

البدلاء / إيناكي بينا / أرتورو فيدال / أنسو فاتي / صامويل اومتيتي / ارتور / إيفان راكيتيتش / جونيور فيريو 

2019-08-25T18:06:00Z

يدير اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني، خوسيه لويس جونزاليس

2019-08-25T01:04:19Z

استطاع ريال بيتيس أن  يختتم الدوري فى الموسم الماضي فى المركز العاشر برصيد 50 نقطة من 38 مباراة استاع أن يحقق الفوز فى 14 مواجهة وتعادل فى 8 مباريات وخسر 16 لقاء، حيث كانت أخر مباراة للفريق الأندلسي امام ديبورتيفو وانتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد، فى إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد

2019-08-25T01:04:08Z

يدخل البلاوجرانا حامل اللقب فى الموسمين الماصيين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في مباراة افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-2020، فى مباراة غاب عنها الأرجنتين ليونيل ميسي للمرة ألأولي منذ 10 سنوات فى المباراة الإفتتاحية لبرشلونة، يسعي الكتلان لتصحيح المسار والعودة من جديد للإنتصارات وإستمراره فى رحلة الدفاع عن لقب اللاليجا الذي حققها الموسم الماضي بعد أن استطاع الوصول إلى 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

2019-08-25T01:03:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جولحل ريال بيتيس ضيفًا على برشلونة على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.