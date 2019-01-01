التبديل الثالث فى صفوف برشلونة
الهدف الثاني لريال بيتيس
وصف الهدف80’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق لورين مورون تسكن شباك تير شتيجين الذي فشل فى التصدي لها
التبديل الثاني فى صفوف برشلونة
أرتورو فيدال يسجل الهدف الخامس لبرشلونة
وصف الهدف77’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من دي يونج ثم يمررها على الجهة اليسري إلى انطوان جريزمان الذي أرسلها عرضية تلقاها ارتورو فيدال من داخل يمين المنطقة بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
76’ جووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الخامس لبرشلونة عن طريق أرتورو فيدال
التبديل الثاني فى صفوف ريال بيتيس
التبديل الاول فى صفوف برشلونة
التبديل الاول فى صفوف ريال بيتيس
جوردي ألبا يسجل الهدف الرابع لبرشلونة
وصف الهدف62’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من سيرجيو بوسكيتس لداخل يسار المنطقة تضع جوردي ألبا منفردا بالمرمي ليسددها على يسار الحارس ببراعة
IT'S FOUR!!!! Vintage Barça! @JordiAlba (4-1, min 60)— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2019
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/4CZaPFRDcm
كارليس بيريز يسجل الهدف الثالث لبرشلونة
وصف الهدف57’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من نيلسون سيميدو من داخل يمين المنطقة وثم يمررها إلى كارليس بيريز على حدود المنطقة ليهأ الكرة امام ويسددها تسديدة رائعة على يمين المرمي
جريزمان يسجل الهدف الثاني لبرشلونة
وصف الهدف51’ الهدف جاء بعد تسديدة رائعة من خارج المنطقة بباطن القدم تسكن الزاوية اليمني للحارس داني مارتين
OH MY WORD!!! GOLAZOOOOOOO!! Take a bow @AntoGriezmann (2-1, min 50)— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2019
🔵🔴 #BarçaBetis pic.twitter.com/aDzwRIkihu
📍 Half-time at the Camp Nou!— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2019
⚽ FC Barcelona 1-1 Betis
👟 Fekir / Griezmann
🔵🔴 #BarçaBetis #ForçaBarça pic.twitter.com/fpTNzHv0NS
جريزمان يسجل هدف التعادل لبرشلونة
وصف الهدف41’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من فرينكي دي يونج لداخل المنطقة تلقاها أنطوان جريزمان بتسديدة رائعة تسكن الشباك بنجاح
THAT'S MORE LIKE IT!!!!!! GET IN @AntoGriezmann— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2019
🔵🔴 #BarçaBetis pic.twitter.com/ZLympgle78
أوووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة لبرشلونة
نبيل فقير يسجل الهدف الأول لريال بيتيس
وصف الهدف16’ الهدف جا بعد استخلاص الكرة من لورين مورون ومن ثم يمررها لداخل يسار المنقطة إلى نبيل فقير الذي سدد كرة أرضية زاحفة تسكن شباك تير شتيجين بنجاح
15' ⏱⚽️ ¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL REAL BETIS!!! ¡¡Gooooooooooool de @NabilFekir a pase de @lorenmg16!! 👏👏👏😃— Real Betis Balompié (@RealBetis) August 25, 2019
🔵🔴 #BarçaRealBetis 0-1 💚⚪#DíaDeBetis pic.twitter.com/1MtoYmC5CG
⚽️ The game is under way at Camp Nou!#BarçaBetis— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2019
🔵🔴
التشكيل الرسمي لريابيتيس
يبدأ المدرب روبي بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
داني مارتين / إميرسون / سيدني / ألفونسو بيدرازا / مارك بارترا / أندرس جواردادو / نبيل فقير / سيرخيو كاناليس / ويليام كارفاليو / كريستيان تيلو / لورين مورون
💚⚪💚— Real Betis Balompié (@RealBetis) August 25, 2019
Y como esto va de presente, creemos que hace demasiado tiempo de nuestra última victoria en el Camp Nou. ¡¡¡VAMOS!!!#DíaDeBetis #BarçaRealBetis pic.twitter.com/99a6m02aJE
البدلاء / خواكين / عيسي ماندي / ويلفريد كابتوم / دييجو لاينز / خوانمي / خافي جارسيا
التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
تير شتيجين / جوردي ألبا / نيلسون سيميدو / كليمونت لينجليت / جيرارد بيكيه / سيرخيو بوسكيتس / فرنكي دي يونج / سيرخي روبيرتو / أنطوان جريزمان / كارليس بيريز / رافينيا ألكانتارا /
🔵🔴 Barça XI#BarçaBetis— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2019
البدلاء / إيناكي بينا / أرتورو فيدال / أنسو فاتي / صامويل اومتيتي / ارتور / إيفان راكيتيتش / جونيور فيريو
استطاع ريال بيتيس أن يختتم الدوري فى الموسم الماضي فى المركز العاشر برصيد 50 نقطة من 38 مباراة استاع أن يحقق الفوز فى 14 مواجهة وتعادل فى 8 مباريات وخسر 16 لقاء، حيث كانت أخر مباراة للفريق الأندلسي امام ديبورتيفو وانتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد، فى إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد
يدخل البلاوجرانا حامل اللقب فى الموسمين الماصيين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في مباراة افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-2020، فى مباراة غاب عنها الأرجنتين ليونيل ميسي للمرة ألأولي منذ 10 سنوات فى المباراة الإفتتاحية لبرشلونة، يسعي الكتلان لتصحيح المسار والعودة من جديد للإنتصارات وإستمراره فى رحلة الدفاع عن لقب اللاليجا الذي حققها الموسم الماضي بعد أن استطاع الوصول إلى 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.