44’مالكوم سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس دافيد سوريا ببراعة
⚽️🎉 39' GOOOOOAAAALLL!!!!— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 12, 2019
.@kingarturo23 on the rebound to put Barça into the lead!
🔵🔴 #BarçaGetafe (1-0) pic.twitter.com/UJWgBnJyP4
آرتورو فيدال يسجل الأول لبرشلونة
بلمسة من داخل المنطقة43’الهدف جاء بعد ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها جيرارد بيكيه برأسية قوية تصدى لها سوريا ثم وصلت أمام آرتورو فيدال الذي سددها سكنت الشباك
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
💪 The match is under way— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 12, 2019
🔵🔴 #ForçaBarça
إليكم تشكيل خيتافي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خوسي بوردالاس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
دافيد سوريا / سواريز / دجيني داكونام / لياندرو كابريرا / ماتياس أوليفيرا / ديميتري فولكيه / نيمانيا ماكسيموفيتش / ماورو أرامباري / جاكو شيباساكي / خورخي مولينا / أنحيل لويس رودريجيز
¡Ya conocemos el once con el que saltaremos al césped del Camp Nou en una hora para enfrentarnos al @FCBarcelona_es! 💪#VamosGeta #BarcelonaGetafe pic.twitter.com/pDqKQMjIIs— Getafe C.F. (@GetafeCF) May 12, 2019
إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
ياسبر سيلسن / جوردي ألبا / صامويل أومتيتي / جيرارد بيكيه / سيرجي روبيرتو / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / فيليبي كوتينيو / مالكوم
👤 XI#BarçaGetafe— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 12, 2019
يقدم فريق خيتافي موسم رائع حتى الآن في الليجا، ويأتي الفريق في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فالنسيا الذي يحتل المركز الخامس، وسيسعى الفريق لخطف الثلاث نقاط في هذا اللقاء ليحافظ على مكانه في جدول الترتيب ويضمن مقعد في دوري الأبطال الموسم القادم، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 13، وخسر 8 مواجهات.
ودع البلاوجرانا دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول من نصف النهائي في ريمونتادا تاريخية للريدز في ملعب آنفيلد، بخسارة قاسية برباعية نظيفة في مباراة الإياب، أما في الدوري فحسم برشلونة الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، من الجولة 35 بعد تحقيق الفوز على ليفانتي، فبعد مرور 36 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا ثلاث هزائم.