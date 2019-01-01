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برشلونة × خيتافي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة 37 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-05-12T17:15:11Z

45+2’نهاية الشوط الثاني

2019-05-12T17:14:39Z

45+1’مالكوم مرر كرة بينية في إتجاه ليونيل ميسي المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت إلى أحضان الحارس دافيد سوريا

2019-05-12T17:14:10Z

45’خطأ لصالح فيليبي كوتينيو بعد تدخل من فولكير في منتصف الميدان

آرتورو فيدال يسجل الأول لبرشلونة

2019-05-12T17:11:29Z

بلمسة من داخل المنطقة

43’الهدف جاء بعد ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها جيرارد بيكيه برأسية قوية تصدى لها سوريا ثم وصلت أمام آرتورو فيدال الذي سددها سكنت الشباك

2019-05-12T17:10:52Z

42’جووووووووووووووووووووووول.... والهدف الأول لبرشلونة عن طريق آرتورو فيدال
Getty

2019-05-12T17:08:51Z

41’خطأ لصالح سيرجي روبيرتو في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من ماتياس أوليفيرا

2019-05-12T17:08:22Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T17:07:29Z

39’ديميتري فولكير تلقى بطاقة صفراء بعد تدخل مع فيليبي كوتينيو في منتصف الميدان

2019-05-12T17:06:01Z

38’سيرجي روبيرتو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى حدود المنطقة سددها إيفان راكيتيتش القادم من الخلف بتصويبة قوية أمسك بها الحارس دافيد سوريا ببراعة

2019-05-12T17:04:29Z

37’عناصر خيتافي أفضل في ما مضى من الشوط الأول وحاول كثيرًا إحراز هدف

2019-05-12T17:03:40Z

36’سيرجي روبيرتو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-12T17:03:17Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T17:02:32Z

33’مالكوم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات خيتافي

2019-05-12T17:01:23Z

32’خطأ لصالح داميان سواريز بعد تدخل من جوردي ألبا في منتصف الميدان

2019-05-12T17:00:18Z

31’خورخي مولينا سدد كرة قوية من خارج المنطقة بيسراه مرت بمحازاة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T17:00:02Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T16:59:41Z

28’بالعفل حكم المباراة أقر بعدم صحة الهدف وأن كان هناك حالة تسلل

2019-05-12T16:59:24Z

27’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو

2019-05-12T16:57:40Z

26’تمريرة بينية عن طريق جاكو شيباساي في إتجاه خورخي مولينا المنطلق على حدود المنطقة، ثم إستقبل الكرة وانطلق وسدد كرة سكنت الشباك، لكن كان هناك راية

2019-05-12T16:57:07Z

25’هدف ملغى لفريق خيتافي بداعي التسلل

2019-05-12T16:55:07Z

23’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سيرجي روبيرتو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات خيتافي إلى ركنية

2019-05-12T16:53:55Z

22’خطأ لصالح ليونيل ميسي في منتصف الميدان بعد تدخل من ليانردو كابيرا

2019-05-12T16:53:13Z

21’خطأ لصالح جيرارد بيكيه بعد تدخل من خورخي مولينا في منتصف الميدان

2019-05-12T16:52:26Z

20’مالكوم انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-12T16:52:09Z

19’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان

2019-05-12T16:48:58Z

18’تصويبة عن طريق مالكوم من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T16:45:23Z

17’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جوردي ألبا إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس دافيد سوريا

2019-05-12T16:44:53Z

16’تمريرة بينية عن طريق جاكو شيباساكي في إتجاه أنجيل رودريجيز المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من جيرارد بيكيه

2019-05-12T16:44:37Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T16:42:52Z

13’مباراة هادئة حتى الآن ولا يوجد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

2019-05-12T16:39:55Z

12’خطأ لصالح ماورو أرامباري بعد تدخل من فيليبي كوتينيو في منتصف الميدان

2019-05-12T16:39:13Z

11’جوردي ألبا انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-05-12T16:38:49Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T16:37:52Z

9’مالكوم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-05-12T16:36:21Z

8’أرتورو فيدال مرر كرة بينية عالية في إتجاه فيليبي كوتينيو المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت علي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-12T16:35:40Z

7’جوردي ألبا مرر كرة بينية في إتجاه كوتينيو المنطلق في الجانب الأيسر، لكن لم تصل إليه وأبعدت من الدفاعات

2019-05-12T16:33:35Z

6’لاعبي برشلونة يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات خيتافي

2019-05-12T16:33:18Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T16:31:32Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سيرجي روبيرتو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-05-12T16:31:09Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي خيتافي في منتصف الميدان

2019-05-12T16:30:23Z

2’برشلونة بالزي الأزرق والأحمر على اليسار وخيتافي بالزي الأبيض على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-05-12T16:29:17Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

إليكم تشكيل خيتافي لمباراة اليوم

2019-05-12T16:04:38Z

يبدأ المدرب خوسي بوردالاس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دافيد سوريا / سواريز / دجيني داكونام / لياندرو كابريرا / ماتياس أوليفيرا / ديميتري فولكيه / نيمانيا ماكسيموفيتش / ماورو أرامباري / جاكو شيباساكي / خورخي مولينا / أنحيل لويس رودريجيز

 

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-05-12T16:02:54Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

ياسبر سيلسن / جوردي ألبا / صامويل أومتيتي / جيرارد بيكيه / سيرجي روبيرتو / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / فيليبي كوتينيو / مالكوم

 

2019-05-12T16:01:50Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني خوسيه جونزاليس

2019-05-12T16:01:27Z

يقدم فريق خيتافي موسم رائع حتى الآن في الليجا، ويأتي الفريق في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فالنسيا الذي يحتل المركز الخامس، وسيسعى الفريق لخطف الثلاث نقاط في هذا اللقاء ليحافظ على مكانه في جدول الترتيب ويضمن مقعد في دوري الأبطال الموسم القادم، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 13، وخسر 8 مواجهات.

2019-05-12T16:01:17Z

ودع البلاوجرانا دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول من نصف النهائي في ريمونتادا تاريخية للريدز في ملعب آنفيلد، بخسارة قاسية برباعية نظيفة في مباراة الإياب، أما في الدوري فحسم برشلونة الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، من الجولة 35 بعد تحقيق الفوز على ليفانتي، فبعد مرور 36 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا ثلاث هزائم.

2019-05-12T15:59:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين برشلونة وخيتافي على ملعب كامب نو، في الجولة 37 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال