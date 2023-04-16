أما كيكي فلوريس فسوف يعتمد على الأسماء الآتية:
الخطة 5-3-2
دافيد سوريا
داميان سواريز - داكونام - خوان إيجليسياس - دوارتي - عمر الديريتي
اكسيموفيتش - لويس مييا - منير الحدادي
بورخا مايورال - أونال
أما كيكي فلوريس فسوف يعتمد على الأسماء الآتية:
الخطة 5-3-2
دافيد سوريا
داميان سواريز - داكونام - خوان إيجليسياس - دوارتي - عمر الديريتي
اكسيموفيتش - لويس مييا - منير الحدادي
بورخا مايورال - أونال
¡Ya conocemos el once con el que nos enfrentaremos en la tarde de hoy al @FCBarcelona_es! 💪#VamosGeta | #GetafeBarça pic.twitter.com/VixdkeUrj2— Getafe C.F. (@GetafeCF) April 16, 2023
قرر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الاعتماد على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-3
تير شتيجن
ألبا - كوندي - أراوخو - بالدي
سيرجي روبيرتو - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسييه
جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
📋 تشكيلتنا لمواجهة خيتافي— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 16, 2023
⏳#GetafeBarça ⏳ pic.twitter.com/6H3SqhzCfC
أهلا بكم في البث المباشر لمباراة خيتافي ضد برشلونة على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريث" والتي تقام ضمن منافسات الجولة 29 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني.
برشلونة يطمح للفوز ولا شيء آخر كي لا يعيد آمال ريال مدريد في مواصلة منافسته على اللقب، خاصة بعد فوز الملكي على قادش وتقليص الفارق إلى 10 نقاط.
بينما يريد خيتافي أن يبتعد بشكل كلي عن الهبوط بتحقيق نتيجة إيجابية وهو الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة ولا تفصله عن مواقع الهبوط سوى 3 نقاط.