45" الحكم أضاف دقيقتان وقت بدل من الضائع
مباشربرشلونة ضد جيرونا: مباشر لحظة بلحظة
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44" بطاقة صفراء من نصيب فالنتين كاستلانوس بتدخل باستخدام مرفق اليد على بوسكيتس
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43" أنسو غاتي يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على باولو جازانيجا حارس مرمى جيرونا
- -40" عرضية خطيرة من رافينيها من الجهة اليمنى تلقاها بيدري بتسديدة ضعيفة تصل سهلة بين أحضان الحارس باول جازانيجا
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35" تمريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة لمحاولة إيجاد ثغرة فى دفاعات جيرونا
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31" توغل رائع من بيدري لكنه تباطئ فى تسديد الكرة ليستخلصها دفاع جيرونا ويبعدها عن مرماه
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29" تسديدة قوية من إنسو فاتي من على حدود المنطقة مرت اعلى المرمى
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تبديل مبكر لبرشلونة بسبب الإصابة
25" دخول بيدري وخروج عثمان ديمبيلي
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20" سجال من كلا الفريقين على الكرة في منتصف الميدان فى محاولة السيطرة على مجريات اللقاء
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أووووووووووه، خطأ خطأ من الحارس كاد أن يكلف فريقه هدف
15" أووووووووووه، خطأ خطأ من الحارس كاد أن يكلف فريقه هدف بعد تمريرة من المدافع فشل الحارس فى استلام الكرة لتصل لعثمان ديمبيلي الذي سددها وتصدى لها الحارس من جديد
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10" تمريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة لمحاولة الإختراق من العمق والوصول لمرمى الحارس باولو جازانيجا
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7" ركلة حرة لبرشلونة من الجهة اليمنى تنفذ بتسديدة من رافينيا مباشرة على المرمى ابعدها الدفاع إلى ركنية
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3" تهديد أول لصاحب الأرض بعد تمريرة خطيرة تصل ليان كوتو مهاجم جيرونا الذي حاول التسديد لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت لركنية
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل جيرونا
يبدأ جيرونا بقيادة المدرب ميشيل بالرسم الأتي
الخطة 5-4-1
باولو جادزانيجا
ميجيل جوتيريز - بيرناردو إسبينوزا - جوانبيي - أرنومارتينيز - أوريول روميو
رودريجو ريكيلمي - أليكس جارسيا - يانخيل هيريرا - يان كونو
فالينتين كاستيلانوس
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تشكيل برشلونة
يبدا برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
أماركوس ألونسو - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو - جوليس كوندي
فرينكي دي يونج - سيرخيو بوسكيتس - جافي
عثمان ديمبيلي - أنسوفاتي - رافينيها
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة وجيرونا، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، 2022-23، ملعب "مونتيليفي".
برشلونة لا يزال متصدرًا لترتيب الليجا برصيد 44 نقطة ، في حين يأتي جيرونا بالمركز الحادي عشر ولديه 21 نقطة.