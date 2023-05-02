15" إنطلاقة رائعة من بالدي من الجهة اليسرى ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس وأمسكها بثبات
مباشربرشلونة وأوساسونا: مباشر لحظة بلحظة
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11" توغل رائع من بلدي من داخل يسار المنطقة ثم أرسلها عرضية ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
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7" تمريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة في وسط الملعب الدفاعي لفريق أوساسونا
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4" عرضية من رافينيا من الجهة اليمنى أمسكها الحارس إيتور بثبات من أمام الجميع
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل أوساسونا
يبدأ أوساسونا بقيادة المدرب جاجوبا أراساني بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
أيتور فيرنانديز
مانو سانشيز - جورجي هيراندو - أوناي جارسيا - ديجو مورينو
بابلو إبانيز - لوكاس تورو - أيمار أوروز
روبين جارسيا - تشيمي أفيلا - إيكير بينيتو
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تشكيل برشلونة
يبدا برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
أليكس بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جوليس كوندي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في العاصمة الكتالونية، مباراة برشلونة وأوساسونا، والتي تقام لحساب الجولة 33 من منافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الإسباني.
برشلونة، صاحب الأرض ومتصدر جدول الترتيب، يدخل المباراة بعد فوزه على ريال بيتيس في الجولة الماضية برباعية دون رد، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه.
أما أوساسونا، الضيف، فيواصل البحث عن تأمين أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ولذلك سيسعى إلى الفوز على برشلونة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد، ليحتل المركز الثامن برصيد 44 نقطة.