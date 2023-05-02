أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في العاصمة الكتالونية، مباراة برشلونة وأوساسونا، والتي تقام لحساب الجولة 33 من منافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة، صاحب الأرض ومتصدر جدول الترتيب، يدخل المباراة بعد فوزه على ريال بيتيس في الجولة الماضية برباعية دون رد، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه.

أما أوساسونا، الضيف، فيواصل البحث عن تأمين أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ولذلك سيسعى إلى الفوز على برشلونة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد، ليحتل المركز الثامن برصيد 44 نقطة.