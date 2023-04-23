مباشربرشلونة وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني 2022-23

MP_lewandovski_barcelona vs griezmann_atletico(C)Getty Images
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برشلونة vs أتليتكو مدريدبرشلونةأتليتكو مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

ملخص

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    90+4" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

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    تبديل لصالح فريق برشلونة

    90+2" دخول أنسو فاي وخروج رافينيا

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    90" الحكم أضاف 4 دقائق وقت بدل ضائع

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    83" بطاقة صفراء من نصيب سيرخيو ريجيلون

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    تبديل لصالح فريق برشلونة.

    80" دخول فرانك كيسي وخروج فرينكي دي يونج

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    78" بطاقة صفراء من نصيب رافينيا بعد تدخل قوي على كراسكو

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    73" عرضية من موراتا قابلها جريزمان بتسديدة بالكعب تصدى لها تير شتيجن بثبات

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    أوووووووه، ماذا أهدرت يارافينيا؟

    70" عرضية رائعة من ليفاندوفسكي تصل لرافينيا فى مواجهة المرمى لكن الكرة تصطدم فى قدمه وتصل للحارس ابولاك

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    70" مرتدة سريعة لبرشلونة وتمريرة من رافينيا فى إتجاه بيدري لكن خروج موفق من الحارس أوبلاك وأمسكها بثبات

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    تبديل ثالث لأتليتكو مدريد

    67" دخول ساؤول نيجيز وخروج توما ليمار

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    64" تسديدة من  رودريجو دي بول  مرت بجوار القائم الأيمن

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    تبديلان لبرشلونة

    61" دخول بيدري وإيريك جارسيا وخروج ماركوس ألونسو وفيران توريس

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    تبديلان لـليتكو مدريد

    60" دخول ألفارو موراتا وبابلو باريوس وخروج آنخل كوريا وأكسيل فيتسل

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    59" كراسكو يسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن

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    57" بطاقة صفراء من نصيب سيرجيو بوسكيتس

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    55" تسديدة قوية من رافينيا من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم

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    49" تسديدة من كاراسكو من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل

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    47" عرضية لبرشلونة من الجهة اليمنى تلقاها ليفاندوفسكي برأسية قوية أمسكها الحارس بثبات

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    46" بداية أحداث الشوط الثاني.

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    45" نهاية الاشوط الأول