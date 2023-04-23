90+4" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة
مباشربرشلونة وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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تبديل لصالح فريق برشلونة
90+2" دخول أنسو فاي وخروج رافينيا
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90" الحكم أضاف 4 دقائق وقت بدل ضائع
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83" بطاقة صفراء من نصيب سيرخيو ريجيلون
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تبديل لصالح فريق برشلونة.
80" دخول فرانك كيسي وخروج فرينكي دي يونج
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78" بطاقة صفراء من نصيب رافينيا بعد تدخل قوي على كراسكو
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73" عرضية من موراتا قابلها جريزمان بتسديدة بالكعب تصدى لها تير شتيجن بثبات
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أوووووووه، ماذا أهدرت يارافينيا؟
70" عرضية رائعة من ليفاندوفسكي تصل لرافينيا فى مواجهة المرمى لكن الكرة تصطدم فى قدمه وتصل للحارس ابولاك
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70" مرتدة سريعة لبرشلونة وتمريرة من رافينيا فى إتجاه بيدري لكن خروج موفق من الحارس أوبلاك وأمسكها بثبات
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تبديل ثالث لأتليتكو مدريد
67" دخول ساؤول نيجيز وخروج توما ليمار
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64" تسديدة من رودريجو دي بول مرت بجوار القائم الأيمن
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تبديلان لبرشلونة
61" دخول بيدري وإيريك جارسيا وخروج ماركوس ألونسو وفيران توريس
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تبديلان لـليتكو مدريد
60" دخول ألفارو موراتا وبابلو باريوس وخروج آنخل كوريا وأكسيل فيتسل
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59" كراسكو يسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن
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57" بطاقة صفراء من نصيب سيرجيو بوسكيتس
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55" تسديدة قوية من رافينيا من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم
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49" تسديدة من كاراسكو من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل
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47" عرضية لبرشلونة من الجهة اليمنى تلقاها ليفاندوفسكي برأسية قوية أمسكها الحارس بثبات
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46" بداية أحداث الشوط الثاني.
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45" نهاية الاشوط الأول