يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من فوزًا صعبًا على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وبهذه الانتصار يدخل برشلونة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويًا مع بوروسيا دورتموند المتصدر بفارق الأهداف، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، فبعد مرور 7 جولات استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في أربع مباريات، وتعادلوا في مباراة، وتلقوا هزيمتين.