The goal scorers.— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2019
So far. pic.twitter.com/FTs0N8PXQh
نهاية شوط المباراة الأول
بطاقة صفرء
OH YES! OH YES! OH YES! OH YES! OH YES! OH YES! OH YES! OH YES! OH YES! OH YES! @Dembouz slots in with aplomb! pic.twitter.com/pt2O5J2K8L— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2019
الهدف الثالث لبرشلونة
ديمبيلي يسجل الثالث35- إنقضاض رائع من دي يونج ويقطع الكرة في وسط الملعب ويمررها إلى عثمان ديمبيلي الذي ينطلق ويراوغ دييجو كارلوس بذكاء ويضعها على يسار الحارس توماس فاتشليك مُحرزاً للهدف الثالث.
جوووووووووووول ثالث لبرشلونة
عثمان ديمبيلي يسجل الثالث35- جووووووووووووووووووووول، ما هذاااااااا، برشلونة يُحطم إشبيلية بالثلاثية، عثمان ديمبيلي يضع هدف رائع.
بطاقة صفراء
الهدف الثاني لبرشلونة
فيدال يُحرز الهدف الثاني32- هدف غاية في الروعة، بعد تمريرات رائعة بين دي يونج وآرتور تصل الكرة إلى نيلسون سيميدو الذي يمر بشكل رائع من الجانب الأيسر ليضعها إلى سواريز ومنها إلى آرتور الذي يٌسدد كرة رائعة في اتجاه المرمى ويتدخل معها فيدال ليغير إتجاهها ويُحرز الهدف الثاني.
جوووووول ثاني لبرشلونة
فيدال يُحرز الهدف الثاني32- جووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني عن طريق فيدال.
KA-BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM! @LuisSuarez9 with a bicycle kick! pic.twitter.com/uqG5ttOeML— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2019
برشلونة يتقدم في النتيجة
هدف رائع عن طريق سواريز27- تمريرة جميلة تصل إلى عثمان ديمبيلي الذي يضع عرضية رائعة ينتظرها سواريز ليضعها بمقصية غاية في الروعة مُحرزاً للهدف الأول لبرشلونة.
هدف التقدم لبرشلونة
سواريز يضع مقصية رائعة27- يا الله، جوووووووووووووووووووووووول، الهدف الأول من توقيع لويس سواريز.
بطاقة صفراء
بداية المباراة
تشكيل إشبيلية
(4-3-3)يدخل جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلٌا من (توماس فاتشليك / خيسوس نافاس، دييجو كارلوس سانتوس سيلفا، دانيال كاريكو، سيرخيو ريجيلون / إيفر بانيجا، فيرناندو فرانسيسكو ريجيس، أوليفر توريس / لوكاس أوكامبوس، لوك دي يونج، نوليتو(
تشكيل برشلونة
(4-3-3)يدخل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بطريقته المعتادة وهي (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (تير شتيجن / نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، جان كلير توديبو، سيرجي روبيرتو / آرتور، فرينكي دي يونج، أرتور فيدال / عثمان ديمبيلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي)
كانت آخر مباريات إشبيلية في الدوري الإسباني أمام فريق ريال سوسيداد، وحققوا الفوز فى هذه المباراة بثلاثية مقابل هدفين، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، خلف متساويًا مع كلً من برشلونة، ريال سوسيداد، وخاض الفريق حتى الآن سبع مباريات في الليجا حقق الفوز أربع مباريات وتعادل في واحدة، وخسر لقاءين.
يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من فوزًا صعبًا على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وبهذه الانتصار يدخل برشلونة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويًا مع بوروسيا دورتموند المتصدر بفارق الأهداف، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، فبعد مرور 7 جولات استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في أربع مباريات، وتعادلوا في مباراة، وتلقوا هزيمتين.