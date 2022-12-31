77' بطاقتين صفراويتين متتاليتين للاعب ألبا بسبب الاعتراض على قرارات الحكم
مباشربرشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة
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أوووووووه بطاقة حمراء لجوردي ألبا
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لإسبانيول
74' خوسيلو يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز التعادل لإسبانيول
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رررررركلة جزاء لإسبانيول
71' بداعي وجود تدخل من ألونسو على خوسيلو
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69' بطاقة صفراء لسيرجي روبيرتو بعد عرقلة لاعب إسبانيول
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تبديلين لبرشلونة
61' دخول ديمبيلي وتوريس وخروج رافينيا وفاتي
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خطيرررررة لبرشلونة
55' عرررضية من ألونسو ورأسية من ليفاندوفيسكي ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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تبديل اضطراري لبرشلونة
51' خروج بيدري للإصابة ودخول بوسكيتس
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف
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39' تسديدة أخرى من رافينيا ولكن الكرة تصل سهلة في يد فيرنانديز
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محاولة من رافينيا
37' تسديدة قووووية من رافينيا ولكن الحارس يتصدى لها
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خطيررررة من إسبانيول
33' تمريرة رائعة من خوسيلو إلى ميلاميد الذي يسدد الكرة بشكل رررائع، تلمس روبيرتو وتمر بمحاذاة القائم
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25' بطاقة صفراء من نصيب فاتي بعد تدخل قوي على لاعب إسبانيول
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ماذا أهدرت يا رافينيا؟
24' تمريرة ررائعة من جافي تضع رافينيا أمام المرمى، ولكن البرازيلي يتباطأ في تسديد الكرة، ليتدخل المدافع ويشتتها لركنية
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20' عرررضية من ماركوس ألونسو، فاتي يحاول لعب الكرة خلفية ولكنها تمر بعيدة عن المرمى
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الثاني يضيع من برشلونة
18' عررضية من ألبا بإتجاه ألونسو الذي يتمركز أمام المرمى، تسديدة من ماركوس ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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17' تسديدة من سيرجي روبيرتو ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية جديدة
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13' ركنية لبرشلونة، ومحاولة من كرة رأسية ولكن حارس إسبانيول يمسك بالكرة
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12' تمريرة رائعة بإتجاه رافينيا الذي يحاول المراوغة ويسدد كرة قووية ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لبرشلونة
7' عررضية على القائم البعيد إلى ليفاندوفيسكي، والبولندي يمهدها بالرأس بإتجاه ألونسو الذي يسددها في الشباك بسهولة بعد خروج خاطئ للحارس من مرماه
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خطيرررررة لبرشلونة
6' تمريرة ررائعة من ألبا إلى جافي الذي تحرك واخترق المساحة بشكل ررائع، تسديدة قووية ولكن الحارس يتصدى لها، ركنية للبلاوجرانا
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انطلاق المباراة
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تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول
قرر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيرشتيجن
جوردي ألبا - ألونسو - كريستنسين - سيرجي روبيرتو
بيدري - فرينكي دي يونج - جافي
أنسو فاتي - ليفاندوفسكي - رافينيا
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تشكيلة إسبانيول ضد برشلونة
أما دييجو مارتينيز، مدرب إسبانيول، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة 5-3-2
ألفارو فيرنانديز
بريان أوليفان، لياندرو كابريرا، سيرجي جوميز، فيرناندو كاليرو، أوسكار خيل
فينيسيوس سوزا، نيكو ريباودو، نيكو ريباودو
مارتين برايثوايت، خوسيلو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة وإسبانيول ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
برشلونة يعود إلى الدوري الإسباني بعد فترة توقف دامت شهرًا بسبب منافسات بطولة كأس العالم، وعينه على استثمار فترة ما قبل التوقف، التي شهدت تربعه على صدارة "لا ليجا" بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.
ويتطلع البلوجرانا للفوز وخاصة بعد انتصار ريال مدريد على بلد الوليد وتصدره جدول الترتيب.
أما إسبانيول، فيأمل أن يخرج من سلسلة النتائج المخيبة التي عانى منها في النصف الأول من الموسم، وأن يقلب حظوظه بداية من مواجهة برشلونة في "ديربي كتالونيا" من أجل التقدم في جدول الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز 16 برصيد 12 نقطة فقط.