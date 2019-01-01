بيير إيميريك أوباميانج يفتتحل التسجيل لأرسنال
بتصويبة صاروخية من داخل المنطقة37’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق مسعود أوزيل في إتجاه بيير إيمريك أوبامينج المنطلق على حدود المنطقة، ثم إستقبل الكرة بشكل رائع وسددها صاروخية سكنت الشباك
تشكيل أرسنال
يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
بيرند لينو / أينسلي ميتلاند / كالوم تشامبرس / سوكراتيس باباستاثوبولوس / ناتشو مونريال / جوزيفف ويلوك / جرانيت شاكا / ري نيلسون / مسعود أوزيل / بيير إيميرك أوباميانج
📋 Here's the team @UnaiEmery_ has selected to face Barcelona in the Gamper Trophy tonight 🏆— Arsenal (@Arsenal) August 4, 2019
تشكيل برشلونة
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
نيتو / جوردي ألبا / صامويل أومتيتي / جيرارد بيكيه / نيلسون سيميدو / إيفان راكيتيتش / فرينكي دي يونج / ريكي بوبج / عثمان ديمبيلي / كارليس بيريز / أنطوان جريزمان
🔵🔴 Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 4, 2019
🏆 #GamperFest
كانت آخر مباريات آرسنال أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي فى نهائي كأس الإمارات وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، أما عن الدوري الإنجليزي فكان قد أنهى الجانرز الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 70 نقطة طوال مشواره فى الدوري، وهذا يعني أنه فقد فرصة تواجد المربع الذهبي ضمن الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 10 مباريات.
يدخل البلاوجرانا المباراة أمام فريق آرسنال الإنجليزي من أجل تحقيق الانتصار واختيار التشكيلة المثالية للفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث خاض الفريق الكتلوني حتي الأن مباراتين وديتين أمام تشيلسي وانتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف، وحقق الفوز أمام فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد، وأنهي رفقاء ميسي الموسم الماضي بحصد لقب الليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه ، بعد أن حصد 87 نقطة خلال مشواره في الدوري، جمعهم من 26 فوز وتسع تعادلات وثلاث هزائم فقط.