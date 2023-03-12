45' تمريرة ررررائعة من بوسكيتس إلى رافينيا الذي يسدد الكرة في المرمى بكل قوووة
مباشرأتلتيك بيلباو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لبرشلونة
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أوووووووووووووووووووه العارضة تتعاطف مع الكتلان
33' ركنية ورأسية ررررائعة من جارسيا ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
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أوووووووووه شتيجن يتألق
32' تسديدة رررائعة وقوية من إينياكي ولكن شتيجن يخرج الكرة بصعوبة لركنية
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بطاقة صفراء أولى
29' من نصيب إينياكي ويليامز مهاجم بيلباو بعد التحام مع كوندي
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خطيرررررررة من برشلونة
25' عرررضية من دي يونج كادت أن تخادع حارس بيلباو ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
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خطيرررررة من بيلباو
24' طووولية بإتجاه ويليامز، سوء تفاهم بين كوندي وشتيجن الذي خرج من مرماه، ويليامز يحاول تسديد الكرة في المرمى ولكنها تمر بسلام على برشلونة
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ماذا أهدرت يا ليفاندوفيسكي؟
16' ليفا ينفرد بالمرمى ولكنه يلمس الكرة بشكل زائد، لينقض عليها حارس بيلباو، وتضيع فرصة هدف للبلاوجرانا
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9' تصوووويبة قوووية من بوسكيتس ولكن الكرة تعلو العارضة
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محاولة من بيلباو
5' تصووويبة من إينياكي ويليامز ولكن الكرة تعلو العارضة
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3' عررررضية من الجهة اليسرى لفريق بيلباو بقدم ويليامز ولكن شتيجن يمسك بالكرة
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فرررصة أولى لبرشلونة
1' عررضية من سيرجي روبيرتو إلى فيران توريس الذي يسدد كرة خطيرررة ولكن تمر بجوار القائم بقليل
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انطلاق المباراة
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تشكيلة بيلباو ضد برشلونة
أما فالفيردي، مدرب بيلباو، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
يولين أجيريزابالا
أوسكار دي ماركوس - دانيال فيفيان - إينيجو مارتينيز - ميكيل بالنزياجا
ميكيل فيسجا - دانييل كارييو
أليكس بيرنجوير - راؤول جارسيا - نيكو ويليامز
إينياكي ويليامز
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تشكيلة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو
قرر تشافي، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - جويل كوندي - سيرجي روبيرتو
سيرجي بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي
فيران توريس - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على ملعب سان ماميس.
يسعى المتصدر برشلونة لتحقيق الانتصار على واحد من أصعب ملاعب الليجا، من أجل إعادة الفارق بينه وبين الغريم الأزلي ريال مدريد إلى ثماني نقاط مجددًا، قبل لقاء الفريقين معًا في الكلاسيكو الأسبوع القادم.
أما بيلباو يحتل الترتيب التاسع برصيد 33 نقطة، في حال الفوز سيرتقي للمركز السابع، ويبحث أصحاب الأرض والجمهور عن الانتصار الذي غاب عنهم في أخر ثلاث جولات من المسابقة.