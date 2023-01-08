79' بطافة صفراء للبديل أنخيل كوريا
مباشرأتلتيكو مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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76' تسديدة من جريزمان ولكن الكرة بعيدة تماما عن المرمى
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72' رافينيا ثالث تبديلات برشلونة بعد كيسي وتوريس
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72' هدف ملغي لبرشلونة بسبب تسلل على توريس
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68' تسديدة قوووية من ديمبيلي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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65' شتيجن يواصل التألق ويتصدى لتسديدة يورينتي على مرتين
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ديمبيلي كاد أن يضاعف النتيجة
62' تمريرة طووولية رائعة بإتجاه الفرنسي الذي يسدد مباشرة ولكن سافيتش يعترضها وتمر بجوار القائم
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56' بطاقة صفراء من نصيب أراوخو بعد تدخل قوي على كوكي
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خطيررررة من أتلتيكو
54' عرررضية من مولينا، جريزمان يسدد من لمسة واحدة ولكنها تعلو المرمى
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52' تسديدة من جواو فيليكس ولكن الكرة عالية عن المرمى
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف
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45' تسديدة أخرى من مولينا ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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أوووووه شتيجن يتألق
42' الكرة تصل إلى جريزمان على حدود منطقة الجزاء وتسديدة رررائعة ولكن شتيجن يتصدى لها وتخرج لركنية
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36' تسديدة قوووية من مولينا ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لتير شتيجن
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أووووووه التعادل يضيع من أتلتيكو مدريد
33' عررضية رائعة بإتجاه خيمينيز الذي يلعب رأسية مثالية ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات
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خطيررررة من أتلتيكو
31' تمريرة رائعة من جريزمان بإتجاه يورينتي الذي يسدد الكرة قووووية ولكن أراوخو يعترضها.. وتخرج لركنية
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أووووووووووووه بيدري يهدر الثاني
23' تمريرة خاطئة من خيمينيز إلى أوبلاك، بيدري يجد نفسه منفردًا أمام المرمى ولكنه يتصرف في الكرة ببطء شديد، أوبلاك يتصدى للكرة وتخرج لركنية
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ديمبيلي يسجل الهدف الأول
21' بيدري يتوغل من العمق بشكل جميل، يمرر إلى جافي الذي يسيطر على الكرة ويمهدها إلى ديمبيلي الذي يسددها بشكل رررائع على يمين أوبلاك
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9' برشلونة يمارس الضغط العالي بشكل رائع، يغالط دفاع أتلتيكو مدريد، الكرة تصل إلى فاتي مجددًا وتسديدة قووية ولكن خيمينيز يعترضها بشكال رائع
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برشلونة يرد
8' بعد عدة تمريرات قصيرة ومتبادلة بين لاعبي برلونة، الكرة تصل إلى كريستنسين الذي يسددها قوووية ولكن أوبلاك يمسك بها
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فرصة أولى لأتلتيكو مدريد
5' تمريرة من الجهة اليمنى، جريزمان يفشل ف السيطرة على الكرة، تعود لخط الوسط، تمريرة إلى باريوس الذي يسددها بقوة ولكن شتيجن يمسك بها
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3' ارتباك بين لاعبي أتلتيكو مدريد، تمريرات قصيرة خاطئة، فاتي يجد الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء ويسدد! ولكن سافيتش يعترض الكرة
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انطلاق المباراة
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تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أما دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-4-2
يان أوبلاك
رينيلدو ماندافا - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش - ناهويل مولينا
يانيك كاراسكو - بابلو باريوس - كوكي - ماركوس يورينتي
أنتوان جريزمان - جواو فيليكس
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تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
قرر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيرشتيجن
أليخاندرو بالدي - أراوخو - كريستنسين -جويل كوندي
فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي
بيدري - أنسو فاتي - عثمان ديمبيلي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"
يتطلع برشلونة لتعويض تعثره في الجولة الماضية في الديربي الكتالوني ضد إسبانيول بعد أن تعادل معه بهدف لكل فريق، ويسعى لتحقيق الفوز ولا سيما بعد خسارة ريال مدريد أمام فياريال بهدفين لهدف، وذلك من أجل الانفراد بالصدارة والابتعاد عن الملكي بفارق ثلاث نقاط.
أما أتلتيكو مدريد، فيأمل أن يستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل التفوق على البلاوجرانا واسترداد المركز الرابع الذي يحتله بتيس حاليًا بعد الفوز على رايو فاييكانو بهدفين لهدف، كما أن الانتصار سيقربه أكثر من الصدارة بفارق 8 نقاط فقط.