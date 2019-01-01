يعيش برايتون لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام آرسنال وحقق نتيجة إيجابية بهدف لمثله، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة، واستطاع طيور النورس تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في 11 لقاء وخسروا 16 مباراة.