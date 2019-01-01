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برايتون × مانشستر سيتي | مباشر لحظة بحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برايتون ضد مانشستر سيتي في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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GettyImages

2019-05-12T14:18:54Z

22’جوندوجان سدد كرة قوية من خارج المطقة إصطدمت بدفاعات براتيون وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-05-12T14:17:38Z

21’إستحواذ تام من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء 

2019-05-12T14:16:54Z

20’زينتشينكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T14:16:30Z

19’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي على حدود المنطقة بحثًا عن إختراق الدفاعات

2019-05-12T14:14:28Z

18’رياض محرز سدد كرة مباغتة من خارج المنطقة، لكن تألق من الحارس ماثيو ريان الذي أمسك الكرة بثبات
Getty Images

2019-05-12T14:13:17Z

17’أليكساندر زينتشينكو انطلق من اجلهة اليسرى ثم أرسل كرة عرضية مقوسة أبعدت من دفاعات برايتون إلى ركنية

2019-05-12T14:12:44Z

16’دافيد سيلفا أرسل كرة بينية في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T14:12:30Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T14:11:23Z

13’زينتشينكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر بحثًا عن رأسية أجويرو، لكن أبعدت من شاين دوفي ببراعة

2019-05-12T14:10:55Z

12’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برايتون

2019-05-12T14:09:16Z

11’علي رضا جهانبخش انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى حدود المنطقة وسدد كرة قوية مرت بمحازاة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T14:08:52Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T14:08:11Z

9’خطأ لصالح إيمريك لابورت بعد تدخل من نوكاريت في منتصف الميدان

2019-05-12T14:07:22Z

8’لاعبي مانشستر سيتي مستحوزون على مجريات المباراة بحثًَا عن إختراق الدفاعات وإحراز هدف أول

2019-05-12T14:05:41Z

7’ركنية نفذها باسكال جروس مقوسة إلى داخل المنطقة في إتجاه جلين موراي الذي حول الكرة برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T14:04:43Z

6’باسكال جروس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات مانشستر سيتي إلى ركنية

2019-05-12T14:04:00Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T14:03:21Z

4’جوندوجان مرر كرة بينية في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات برايتون

2019-05-12T14:02:48Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برايتون في منتصف الميدان

2019-05-12T14:01:02Z

2’برايتون بالزي الأزرق والأبيض على اليسار ومانشستر سيتي بالزي الأسود على اليمين

2019-05-12T14:00:50Z

1’انطلاق المباراة الآن

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-05-12T13:32:06Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / كايل وولكر / فيسينت كومباني / إيمريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / بيرناردو سيلفا / إلكاي جوندوجان / دافيد سيلفا / رياض محرز / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

 

إليكم تشكيل برايتون لمباراة اليوم

2019-05-12T13:28:00Z

يبدأ المدرب كريس هوتون بطريقة 4/4/2 وتضم كلًَا من

ماثيو ريان / برونو سالتور / شاين دوفي / لويس دنك / برناردو / أنطوني نوكاريت / بيرام كايال / يفيس بيسوما / علي رضا / باسكال جروس / جلين موراي 

 

2019-05-12T13:27:42Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر
Getty

2019-05-12T13:27:19Z

يعيش برايتون لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام آرسنال وحقق نتيجة إيجابية بهدف لمثله، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة،  واستطاع طيور النورس تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في 11 لقاء وخسروا 16 مباراة.

2019-05-12T13:27:03Z

حقق الأزرق السماوي  نتيجة إيجابية واقترب كثيرًا من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي،  بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس وتغلب على ضيفه ليستر سيتي، ليتصدر الترتيب برصيد 95 نقطة وبفارق نقطة عن الريدز صاحب المركز الثاني، فحتى الآن خاض السيتيزنس 37 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 31 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.

2019-05-12T13:25:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين برايتون ومانشستر سيتي على ملعب فالمر، في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال