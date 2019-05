يبدأ المدرب كريس هوتون بطريقة 4/4/2 وتضم كلًَا من

ماثيو ريان / برونو سالتور / شاين دوفي / لويس دنك / برناردو / أنطوني نوكاريت / بيرام كايال / يفيس بيسوما / علي رضا / باسكال جروس / جلين موراي

🔢 Here's how Albion line up for their final @premierleague match of the season against @ManCity at the Amex...



👀 Anthony Knockaert and Beram Kayal return for Solly March and Dale Stephens.



📲 Matchday Live is presented by @SnickersUKcom.#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/wqGeTXZPzK