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برايتون × آرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برايتون وآرسنال، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
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(C)Getty Images

2018-12-26T18:26:46Z

53’ خطا لبرايتون من خارج المنطقة تنفذ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق باسكال جروس لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2018-12-26T18:25:41Z

52’ عرضية لفريق برايتون لداخل المنطقة تلقاها دايفي بروبر برأسية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2018-12-26T18:24:33Z

51’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي آرسنال فى منتصف الميدان

2018-12-26T18:23:43Z

50’ توقف اللقاء لسقوط الحارس بيرند لينو بعد اصطدامه مع يورجن لوكاديا فى كرة مشتركة فى الهواء

2018-12-26T18:22:39Z

49’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق سولي مارش لكن ابعدها الحارس بيرند لينو إلى ركنية 

2018-12-26T18:21:25Z

48’ بداية هادئة وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي آرسنال 

2018-12-26T18:01:22Z

45+1’ بطاقة صفراء من نصيب مارتن مونتويا بعد تدخل قوي على ماتيو جيوندوزي 

2018-12-26T18:01:01Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2018-12-26T18:00:30Z

44’ إنطلاقة من لوكاديا من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2018-12-26T18:00:06Z

43’ عرضية سيئة للغاية من ليشتشتاينر استخلصها الدفاع بنجاح 

2018-12-26T17:57:30Z

42’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بدون خطورة 

2018-12-26T17:56:53Z

41’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق جرانيت شاكا لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2018-12-26T17:56:19Z

40’ خطأ من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من برناردو على لوكاس توريرا من الجهة اليمنى 

2018-12-26T17:54:41Z

39’ عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لفريق برايتون تلقاها جلين موراي برأسية مرت اعلى المرمي 

2018-12-26T17:53:51Z

38’ عرضية من سولي مارش من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2018-12-26T17:53:17Z

37’ تمريرات بين أقدام لاعبي آرسنال لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

برايتون يسجل التعادل

2018-12-26T17:51:01Z

يورجن لوكاديا

35’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية رائعة فى إتجاه يورجن لوكاديا اخطأ فى ابعاد الكرة المدافع ستيفان ليشتشتاينر لتصل إلى يورجن لوكاديا الذي مر بمهارة من الحارس بيرند لينو ويسددها فى المرمي بنجاح

2018-12-26T17:50:18Z

34’ جوووووووووووووول،،،،، وهدف التعادل لفريق برايتون عن طريق يورجن لوكاديا 

2018-12-26T17:49:44Z

33’ ركنية لفريق آرسنال تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع 

2018-12-26T17:48:20Z

32’ تمريرة طولية فى إتجاه لاكازيت داخل المنطقة ليمررها بالرأس فى إتجاه أوباميانج الذي حاول المرور لكنها طالت وامسكها الحارس بثبات

2018-12-26T17:46:47Z

30’ نصف ساعة من عمر المباراة ولايزال التقدم لآرسنال بهدف مقابل لاشئ

2018-12-26T17:45:54Z

29’ تمريرة طولية فى إتجاه أوباميانج على حدود المنطقة ليتلقي الكرة ويسددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس بنجاح

2018-12-26T17:44:41Z

28’ تمريرة طولية على  الجهة اليمنى فى إتجاه سولي مارش الذي مررها عرضية أرضية تلقاها ليون بالوجون بتسديدة تصل سهلة بين احضان الحارس بيرند لينو 

2018-12-26T17:44:13Z

27’ سيطرة من لاعبي آرسنال على الكرة فى منتصف الميدان دون خطورة على المرمي 

2018-12-26T17:43:08Z

26’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق مارتن مونتويا لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2018-12-26T17:41:57Z

25’ محاولات من لاعبي برايتون للبحث عن هدف التعادل 

2018-12-26T17:39:48Z

24’ هجمة خطيرة لبرايتون وعرضية فى إتجاه جلين موراي لداخل المنطقة تلقاها بتسديدة امسكها الحارس لكن تدخل معه بقوة باسكال جروس والحكم يحتسب خطأ لآرسنال 

2018-12-26T17:38:52Z

23’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام لاعبي آرسنال فى منتصف الميدان 

2018-12-26T17:37:35Z

21’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس بيرند لينو من منطقة الخطورة 

2018-12-26T17:37:06Z

20’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق باسكال جروس لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-26T17:34:32Z

19’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من سولي مارش على سياد كولاسينيتش 

2018-12-26T17:32:52Z

18’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سيفان ليشتشتاينر لكن امسكها الحارس بثبات 

2018-12-26T17:31:20Z

17’ سيطرة من لاعبي آرسنال على مجريات اللقاء 

2018-12-26T17:29:38Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول والتقدم لفريق آرسنال بهدف نظيف

2018-12-26T17:28:21Z

13’ تمريرة طولية فى إتجاه سياد كولاسينيتش على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-26T17:27:30Z

12’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق دايفي بروبر لكن امسكها الحارس بيرند لينو بثبات 

2018-12-26T17:26:42Z

11’ ركنية لفريق برايتون تنفذ بعرضية من سولي مارش علىى القائم القريب لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2018-12-26T17:25:08Z

10’ تمريرات بين لاعبي برايتون فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2018-12-26T17:23:54Z

8’ ضغط قوي من لاعبي الآرسنال على دفاعات فريق برايتون 

الهدف الاول لآرسنال

2018-12-26T17:22:27Z

بيير إيميريك أوباميانج

7’ الهدف جاء بعد تمريرة من أوزيل لداخل المنطقة إلى أليكساندر لاكزيت الذي حاول المرور وتسديد الكرة لكنه مررها على يسار المنطقة إلى أوباميانج الذي سددها على يسار المرمي لتسكن الشباك بنجاح

2018-12-26T17:21:54Z

6’ جوووووووووووووووول،،، والهدف الاول لآرسنال عن طريق أوباميانج

2018-12-26T17:20:23Z

5’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-26T17:19:41Z

4’ تمريرة طولية خطيرة من ماتيو جيوندوزي فى إتجاه إيميريك أوباميانج الذي سدد كرة قوية ابعدها الحارس ببراعة إلى ركينة

2018-12-26T17:19:00Z

3’ عرضية من الجهة اليسري لفريق برايتون لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس بيرند لينو 

2018-12-26T17:17:33Z

2’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق أليكساندر لاكازيت لكنها سهلة بين أحضان الحارس ماثيو ريان 

2018-12-26T17:15:49Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل فريق أرسنال في لقاء اليوم

2018-12-26T17:01:43Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

بيرند لينو / ستيفان ليشتشتاينر / سوكراتيس باباستاتوبولوس / لوران كوشيلني / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / مسعود أوزيل / ماتيو جيوندوزي / أليكساندر لاكازيت / بيير إيميريك أوباميانج

البدلاء / محمد النني / إيديه نكيتياه / بيتر تشيك / آرون رامسي / أليكس إيووبي / إينسلي ميتلاند نيلس 

تشكيل فريق برايتون في لقاء اليوم

2018-12-26T16:57:58Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

ماثيو ريان / مارتن مونتويا / شاين دوفي / ليون بالوجون / برناردو / سولي مارش / دالي ستيفنز / دايفي بروبر / يورجن لوكاديا / باسكال جروس / جلين موراي 

البدلاء / فلورين أندوني / برونو سالتور / ديفيد بوتون / بيرام كابال / أنطوني نوكاريت / جايتان يونج سونجو / يفيس بيسوما

2018-12-25T23:00:34Z

على الجانب الآخر، يدخل آرسنال اللقاء ويسعي للحصول على النقاط الثلاثة للدخول فى المربع الذهبى حيث يتواجد الفريق فى المركز الخامس برصيد  37 نقطة

2018-12-25T23:00:15Z

يدخل فريق برايتون ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية امام الآرسنال على ارضه وبين جمهوره، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة

2018-12-25T22:59:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق برايتون نظيره آرسنال، على ملعب “فالمر ” في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.