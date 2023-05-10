63' تصووووويبة قوية من تونالي ولكنها ترتطم بالقائم الأيمن وتخرج لركلة مرمى
مباشرميلان وإنتر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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أووووووووووووووووووووووووووه خطيرة لميلان
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تبديل لإنتر
60' دخول بروزوفيتش وخروج ميختاريان
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تبديلين لميلان
58' خروج ساليماكيريس وكاير ودخول أوريجي وثياو
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55' تصوووويبة من تونالي ولكن الكرة بعيدة عن مرمى إنتر
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أووووووووووووووووووووه الثالث يضيع من إنتر
53' انطلاقة رررائعة من باستوني الذي يمرر للبوسني دزويكو لينفرد بالمرمى، وتسديدة ولكن مانيان يتألق ويتصدى للكرة.. ركنية لإنتر
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خطيرررررررررررررررة لميلان
50' تمريرة رررائعة من تونالي إلى ميسياس تضعه أمام المرمى، البرازيلي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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49' تصووويبة من دياز ولكن الكرة تمر بجوار المرمى
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر على ميلان بهدفين نظيفين
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45' عرررضية خطيرة من ميسياس ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع إنتر
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45' بطاقة صفراء لكرونيتش بسبب اعتراضه على عدم منح بطاقة للاعب إنتر ميختاريان بعد تدخل قوي على دياز
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42' عررضية من الجهة اليمنى، جيرو يحاول تسديد الكرة ولكن دفاع إنتر يتدخل
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39' تسديدة أخرى من إنتر ولكن الكرة تصل سهلة في يد مانيان
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قررريبة للإنتر
32' تصووويبة من لاوتارو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو العارضة قليلًا
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خطيرررررررررررة للإنتر
33' تصووووويبة قوية من لاوتارو من خارج منطقة الجزاء ولكنها تعلو العارضة قليلًا
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تقنية الفيديو يُنقذ ميلان
32' مارتينيز يسقط داخل ركلة الجزاء بعد مراوغة كاير، الحكم يشير لركلة جزاء ويمنح الدانماركي بطاقة صفراء ولكنه يتراجع عن قراراته بعد العودة لتقنية الفيديو
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خطيررررة لميلان
29' عرررضية من الجهة اليمنى بقدم ميسياس، إلى دياز الذي يسدد الكرة بالكعب ولكنها تمر بجوار القائم
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28' خطأ لميلان بعد أن قام دجيكو بعرقلة تونالي
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23' تصووويبة قوية من دزيكو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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20' عررررضية من ديماركو ولكن مانيان يمسك بالكرة