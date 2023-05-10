مباشرميلان وإنتر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لديربي ميلانو بين ميلان وإنتر ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب سان سيرو

Leao Barella Milan InterGetty Images
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ميلان vs إنتر ميلانقراءات طويلةمدونة حيةدوري أبطال أوروباإنتر ميلانميلان

ملخص

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    أووووووووووووووووووووووووووه خطيرة لميلان

    63 تصووووويبة قوية من تونالي ولكنها ترتطم بالقائم الأيمن وتخرج لركلة مرمى

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    تبديل لإنتر

    60 دخول بروزوفيتش وخروج ميختاريان

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    تبديلين لميلان

    58 خروج ساليماكيريس وكاير ودخول أوريجي وثياو

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    55 تصوووويبة من تونالي ولكن الكرة بعيدة عن مرمى إنتر

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    أووووووووووووووووووووه الثالث يضيع من إنتر

    53 انطلاقة رررائعة من باستوني الذي يمرر للبوسني دزويكو لينفرد بالمرمى، وتسديدة ولكن مانيان يتألق ويتصدى للكرة.. ركنية لإنتر

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    خطيرررررررررررررررة لميلان

    50 تمريرة رررائعة من تونالي إلى ميسياس تضعه أمام المرمى، البرازيلي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    49 تصووويبة من دياز ولكن الكرة تمر بجوار المرمى

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر على ميلان بهدفين نظيفين

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    45 عرررضية خطيرة من ميسياس ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع إنتر

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    45 بطاقة صفراء لكرونيتش بسبب اعتراضه على عدم منح بطاقة للاعب إنتر ميختاريان بعد تدخل قوي على دياز

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    42 عررضية من الجهة اليمنى، جيرو يحاول تسديد الكرة ولكن دفاع إنتر يتدخل

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    39 تسديدة أخرى من إنتر ولكن الكرة تصل سهلة في يد مانيان

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    قررريبة للإنتر

    32 تصووويبة من لاوتارو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو العارضة قليلًا

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    خطيرررررررررررة للإنتر

    33 تصووووويبة قوية من لاوتارو من خارج منطقة الجزاء ولكنها تعلو العارضة قليلًا

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    تقنية الفيديو يُنقذ ميلان

    32 مارتينيز يسقط داخل ركلة الجزاء بعد مراوغة كاير، الحكم يشير لركلة جزاء ويمنح الدانماركي بطاقة صفراء ولكنه يتراجع عن قراراته بعد العودة لتقنية الفيديو

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    خطيررررة لميلان

    29 عرررضية من الجهة اليمنى بقدم ميسياس، إلى دياز الذي يسدد الكرة بالكعب ولكنها تمر بجوار القائم

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    28 خطأ لميلان بعد أن قام دجيكو بعرقلة تونالي

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    23 تصووويبة قوية من دزيكو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    20 عررررضية من ديماركو ولكن مانيان يمسك بالكرة