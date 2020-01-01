أرتيتا: جعلنا المباراة أكثر صعوبة والفوز أهم
وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "انا سعيد بحصد ثلاث نقاط في لقاء صعب مثل هذا".
"لقد جعلنا الامور صعبة علينا في أول 15 دقيقة بسبب خسارة العديد من الكرات، أنا سعيد أننا وجدنا اللحظة المناسبة للعودة وتقديم أفضل ما لدينا وبالأخص في آخر 25 دقيقة".
"إيدي كان رائعًا وجائعًا لتسجيل الأهداف وأنا سعيد لأجله".
نيكيتاه: سعيد بمساعدة الفريق وخلافي مع سيبايوس انتهى
وقال إدوارد نيكيتاه في تصريح عقب المباراة: "من اللمسة الأول سجلت هدفًا. أنا سعيد بمساعدة الفريق".
"اختلفت مع سيبايوس في المباراة الماضية ولكن الأمر لم يكن كبيرًا، لقد ساعدنا على تسجيل هدف الفوز ومرر الكرة بشكل رائع للغاية".
"المباراة كانت صعبة ولكننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وعلينا البناء على ذلك والتطور".
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فان دي بيك: محبط من خسارة أول مباراة والبطء لن يجلب الفوز
وقال فان دي بيك عقب الخسارة من كريستال بالاس: "كنت أتمنى الفوز في أول مباراة لي مع الفريق، ولا يهم كيف المهم جلب النقاط كاملة، أنا محبط بسبب الخسارة على ملعبنا".
"لعبنا بشكل جيد في آخر تدريب قبل المباراة وكنا نشعر بحالة إيجابية، ولكن اليوم لعبنا ببطء وانتظرنا الكرة طويلًا أمام فريق يدافع بشكل جيد"
"نحتاج لزيادة السرعة وصناعة الفرص للفوز، ولكن ما قدمنا ضد كريستال بالاس لم يكن جيدًا بما يكفي".
سولشاير: قلة التحضير سبب الخسارة من كريستال بالاس
قال أولي جونار سولشاير في تصريحات عقب الخسارة من كريستال بالاس: "لقد استحقوا الفوز في المباراة وكانوا أكثر جاهزية. نحن لم ننهي الموسم سوى في 16 أغسطس ولم نحصل على فترة راحة كافية".
"لعبوا 4 مباريات ودية ونحن لقاء واحد فقط وبالتالي لم نكن في أفضل أحوالنا، لكن علينا التحسن وتطوير شكل الفريق للمباريات المقبلة".
"نحن نتطلع دائمًا للتطور وتحسين جودة العناصر المتاحة، ولو وجدنا لاعبًا بسعر مناسب في السوق سوف نتعاقد معه".
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سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي في ليلة احتفاله بالفوز بالدوري المصري
برشلونة يتوج بلقب جوان جامبر
فوز بهدف يتيم
بهدف نظيف يفوز برشلونة على إلتشي في كأس جوان جامبر
تقرير المباراة
The Ice Breaker! 🧊🔨 @AntoGriezmann pic.twitter.com/Ty6D0GrRiV— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020
فيورنتينا يقص شريط الدوري الإيطالي بالفوز
بوروسيا دورتموند يسحق مونشنجلادباخ في الدوري الألماني
انتصر دورتموند بثلاثية نظيفة على بوورسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من الدوري الألماني
تقرير المباراة
مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس
نتيجة صادمة
كريستال بالاس انتصر 3-1 على مانشستر يونايتد
تقرير المباراة
خيتافي يفوز على أوساسونا
الشوط الأول: برشلونة 1-0 إلتشي
شاهد الهدف
جريزمان يضع برشلونة في المقدمة بعد انتهاء الشوط الأول من كأس جوان جامبر
The Ice Breaker! 🧊🔨 @AntoGriezmann pic.twitter.com/Ty6D0GrRiV— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020
تابع مباراة الأهلي والمقاصة
الأهلي يحتفل بلقب الدورييمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي من هنا
شاهد مباراة برشلونة وإلتشي
بث مباشر
يمكن مشاهدة المباراة عبر جول من هنا
تشكيل برشلونة في مباراة جوان جامبر
#Culers! Here is YOUR starting XI for the 2020 Joan Gamper Trophy! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/W7nsqJERWR— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020
أنشيلوتي: خاميس رودريجيز يحتاج لوقت للتطور أكثر
قال أنشيلوتي عقب مباراة إيفرتون ووست بروميتش: "خاميس رودريجيز أظهر قدراته، ولكنّه في بطولة جديدة وبلد جديد وبحاجة للوقت للتحسن"
"كالفريت ليوين تحسن كثيرًا واجتهد لفترة طويلة والآن يمتلك الثقة"
"نتطلع للأفضل في الأيام المقبلة وتركيزنا الآن على مباراة كأس كاراباو"
فياريال يحول خسارته لفوز على إيبار
ليدز يسحق فولهام برباعية
تشكيل مباراة مانشستر يونايتد
🚨 Presenting our first starting line-up of the 2020/21 #PL season!#MUFC #MUNCRY— Manchester United (@ManUtd) September 19, 2020
نتائج مباريات اليوم الثاني من الدوري الألماني
نتائج مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن 1-4 هيرتا برلين
آينتراخت فرانكفورت 1-1 أرمينيا بيليفيلد
كولن 2-3 هوفنهايم
شتوتجارت 2-3 فرايبورج
يونيون برلين 1-3 أوجسبورج
إيفرتون يسحق وست بروميتش بخماسية لهدفين
انتصر إيفرتون بنتيجة 5-2 على وست بروميتش في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي
الأهداف جاءت عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز هاتريك وخاميس رودريجيز ومايكل كين