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تغطية مباشرة: تابع مباريات مانشستر يونايتد وآرسنال وبرشلونة والأهلي وباقي المنافسات

أبرز مباريات اليوم، السبت، 19 سبتمبر 2020

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saturday games
Getty

أرتيتا: جعلنا المباراة أكثر صعوبة والفوز أهم

2020-09-19T21:25:20Z

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "انا سعيد بحصد ثلاث نقاط في لقاء صعب مثل هذا".

"لقد جعلنا الامور صعبة علينا في أول 15 دقيقة بسبب خسارة العديد من الكرات، أنا سعيد أننا وجدنا اللحظة المناسبة للعودة وتقديم أفضل ما لدينا وبالأخص في آخر 25 دقيقة".

"إيدي كان رائعًا وجائعًا لتسجيل الأهداف وأنا سعيد لأجله".

Mikel Arteta Alexandre Lacazette Arsenal 2020-21
Getty

نيكيتاه: سعيد بمساعدة الفريق وخلافي مع سيبايوس انتهى

2020-09-19T21:06:05Z

وقال إدوارد نيكيتاه في تصريح عقب المباراة: "من اللمسة الأول سجلت هدفًا. أنا سعيد بمساعدة الفريق".

"اختلفت مع سيبايوس في المباراة الماضية ولكن الأمر لم يكن كبيرًا، لقد ساعدنا على تسجيل هدف الفوز ومرر الكرة بشكل رائع للغاية".

"المباراة كانت صعبة ولكننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وعلينا البناء على ذلك والتطور".

Eddie Nketiah Arsenal 2020
Getty

رين يقلب الطاولة على موناكو ويتصدر الدوري الفرنسي

2020-09-19T20:59:14Z

انتصر رين بنتيجة 2-1 على موناكو ليتصدر ترتيب الدوري الفرنسي

 

Steven N'Zonzi Damien Da Silva Rennes Monaco Ligue 1 19092020
Getty

سيلتا فيجو يُسقط فالنسيا وينتصر 2-1

2020-09-19T20:55:42Z

أسباس قاد سيلتا فيجو للفوز الأول في الدوري الإسباني على حساب فالنسيا 

آرسنال ينجح في خطف الفوز على وست هام

2020-09-19T20:51:55Z

مباراة مثيرة

انتصر آرسنال على وست هام بهدفين لهدف في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Eddie Nketiah Arsenal 2020
Getty

روما يتعادل سلبيًا مع فيرونا

2020-09-19T20:42:51Z

خرج روما دون انتصار في أول مباراة له في الدوري الإيطالي موسم 2020-2021 وتعادل سلبيًا مع فيرونا
Ibanez Tameze - Verona Roma
Getty

فان دي بيك: محبط من خسارة أول مباراة والبطء لن يجلب الفوز

2020-09-19T20:13:29Z

وقال فان دي بيك عقب الخسارة من كريستال بالاس: "كنت أتمنى الفوز في أول مباراة لي مع الفريق، ولا يهم كيف المهم جلب النقاط كاملة، أنا محبط بسبب الخسارة على ملعبنا".

"لعبنا بشكل جيد في آخر تدريب قبل المباراة وكنا نشعر بحالة إيجابية، ولكن اليوم لعبنا ببطء وانتظرنا الكرة طويلًا أمام فريق يدافع بشكل جيد"

"نحتاج لزيادة السرعة وصناعة الفرص للفوز، ولكن ما قدمنا ضد كريستال بالاس لم يكن جيدًا بما يكفي".

Donny van de Beek Manchester United Crystal Palace
Getty Images

سولشاير: قلة التحضير سبب الخسارة من كريستال بالاس

2020-09-19T20:07:22Z

قال أولي جونار سولشاير في تصريحات عقب الخسارة من كريستال بالاس: "لقد استحقوا الفوز في المباراة وكانوا أكثر جاهزية. نحن لم ننهي الموسم سوى في 16 أغسطس ولم نحصل على فترة راحة كافية".

"لعبوا 4 مباريات ودية ونحن لقاء واحد فقط وبالتالي لم نكن في أفضل أحوالنا، لكن علينا التحسن وتطوير شكل الفريق للمباريات المقبلة".

"نحن نتطلع دائمًا للتطور وتحسين جودة العناصر المتاحة، ولو وجدنا لاعبًا بسعر مناسب في السوق سوف نتعاقد معه".

Ole Gunnar Solskjaer Manchester United 2019-20
Getty

الأهلي يتعادل سلبيًا أمام مصر المقاصة

2020-09-19T19:59:28Z

المباراة بدأت بممر شرفي

سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي في ليلة احتفاله بالفوز بالدوري المصري

تقرير المباراة

الأهلي المصري

فيورنتينا يقص شريط الدوري الإيطالي بالفوز

2020-09-19T18:41:37Z

أنتصر فيورنتينا  بهدف نظيف على تورينو
Castrovilli - Fiorentina Torino - Serie A 2020/21
Getty

بوروسيا دورتموند يسحق مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

2020-09-19T18:35:07Z

انتصر دورتموند بثلاثية نظيفة على بوورسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من الدوري الألماني

تقرير المباراة

ONLY GERMANY Axel Witsel Borussia Dortmund Bundesliga
imago images / Kirchner-Media

مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس

2020-09-19T18:28:24Z

نتيجة صادمة

كريستال بالاس انتصر 3-1 على مانشستر يونايتد

تقرير المباراة

خيتافي يفوز على أوساسونا

2020-09-19T18:28:21Z

حقق خيتافي الفوز بهدف نظيف على أوساسونا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني
Getafe Osasuna LaLiga Mata
Getty Images

الشوط الأول: برشلونة 1-0 إلتشي

2020-09-19T17:49:08Z

شاهد الهدف

جريزمان يضع برشلونة في المقدمة بعد انتهاء الشوط الأول من كأس جوان جامبر

تابع مباراة الأهلي والمقاصة

2020-09-19T17:33:21Z

الأهلي يحتفل بلقب الدوري

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي من هنا

شاهد مباراة برشلونة وإلتشي

2020-09-19T17:00:56Z

بث مباشر

يمكن مشاهدة المباراة عبر جول من هنا

أنشيلوتي: خاميس رودريجيز يحتاج لوقت للتطور أكثر

2020-09-19T16:13:17Z

قال أنشيلوتي عقب مباراة إيفرتون ووست بروميتش: "خاميس رودريجيز أظهر قدراته، ولكنّه في بطولة جديدة وبلد جديد وبحاجة للوقت للتحسن"

"كالفريت ليوين تحسن كثيرًا واجتهد لفترة طويلة والآن يمتلك الثقة"

"نتطلع للأفضل في الأيام المقبلة وتركيزنا الآن على مباراة كأس كاراباو"

James Rodríguez Carlo Ancelotti Everton 2020
Everton

فياريال يحول خسارته لفوز على إيبار

2020-09-19T15:58:12Z

حوّل فياريال خسارته بهدف نظيف إلى انتصار على إيبار
Villarreal vs. Eibar
Getty

ليدز يسحق فولهام برباعية

2020-09-19T15:54:32Z

مباراة مثيرة انتهت بفوز ليدز 4-3  ليحقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي
Kalvin Phillips Helder Costa Patrick Bamford Leeds 2020-21
Getty Images

نتائج مباريات اليوم الثاني من الدوري الألماني

2020-09-19T15:25:49Z

نتائج مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن 1-4 هيرتا برلين

آينتراخت فرانكفورت 1-1 أرمينيا بيليفيلد

كولن 2-3 هوفنهايم

شتوتجارت 2-3 فرايبورج

يونيون برلين 1-3 أوجسبورج

frankfurt-hasebe
(C)Getty Images

إيفرتون يسحق وست بروميتش بخماسية لهدفين

2020-09-19T15:13:02Z

انتصر إيفرتون بنتيجة 5-2 على وست بروميتش في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

الأهداف جاءت عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز هاتريك وخاميس رودريجيز ومايكل كين

James Rodríguez Everton 2020
Everton