وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "انا سعيد بحصد ثلاث نقاط في لقاء صعب مثل هذا".

"لقد جعلنا الامور صعبة علينا في أول 15 دقيقة بسبب خسارة العديد من الكرات، أنا سعيد أننا وجدنا اللحظة المناسبة للعودة وتقديم أفضل ما لدينا وبالأخص في آخر 25 دقيقة".

"إيدي كان رائعًا وجائعًا لتسجيل الأهداف وأنا سعيد لأجله".