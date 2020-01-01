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بث مباشر: ليون ومانشستر سيتي ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

أبرز مباريات اليوم في أوروبا والعالم العربي 15 أغسطس

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Marcal, Lyon, Pep Guardiola, Manchester City
Getty composite

كورني يتقدم لصالح ليون

2020-08-15T19:25:03Z

سجل كورني هدف التقدم لصالح ليون في الدقيقة 24 ضد مانشستر سيتي
Maxence Caqueret Raheem Sterling Manchester City Lyon Champions League 15082020

تابع مباراة مانشستر سيتي وليون

2020-08-15T19:00:54Z

يمكن متابعة تغطية مباراة مانشستر سيتي وليون من هنا

تابع مباراة الزمالك والمقاصة

2020-08-15T17:57:34Z

يمكنكم متابعة تفاصيل مباراة الزمالك والمقاصة لحظة بلحظة من هنا

شاهد لقاء النصر والوحدة

2020-08-15T17:12:53Z

شاهد مباراة الهلال والعدالة

2020-08-15T17:10:31Z

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شاهد مباراة الأهلي والفيصلي

2020-08-15T17:09:26Z

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