45' تسديدة قووووية من ساني ولكن الكرة تمر بجوار القائم
مباشرمانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي على البايرن بهدف نظيف
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قررريبة للبايرن
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40' تعطل اللعب لعلاج دي ليخت
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أووووووووووه الثاني يضيع من السيتي
34' عررضية من الجهة اليمنى للسيتي بقدم دي بروين، ترتطم بالدفاع، تُغير إتجاهها وسومير يشتت الكرة بيده، تعود لجاندوجان الذي يسددها بقوة ولكن السوبيسري يتصدى لها وتخرج لركنية
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للسيتي
27' رودري يراوغ بشكل ررائع ويسدد كرة قووووية مقوسة ورائعة لا تُصد ولا تُرد في أعلى الزاوية اليسرى للحارس سومير
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فرررصة للبايرن
25' ساني ينطلق من الجهة اليسرى، يراوغ ويلعب عررضية تصل إلى موسيالا على حدود منطقة الجزاء، جمال يسدد! ولكن دياز يعترض الكرة بشكل ررائع
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فرصة أولى للسيتي
21' السيتي يتناقل الكرة سريعًا من الجهة اليمنى، جاندوجان يمرر إلى جريليش ومنه إلى هالاند، النرويجي يسدد! ولكن سومير يمسك بالكرة
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20' عررضية من الجهة اليمنى للسيتي، ولكن كيميش يشتت الكرة قبل أن تصل لجاندوجان
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أووووه سومير كاد أن يكلف فريقه!
14' دفاع البايرن يُعيد الكرة إلى سومير على خط المرمى! ولكن الحارس السويسري يسدد الكرة سريعًا قبل ثواني من تدخل هالاند عليه لمحاولة خطف الكرة
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10' تسديدة من ديفيز ولكن الكرة تمر بعيدة عن المرمى
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خطيررررة للسيتي
7' عررضية من دي بروين، ورأسية من جاندوجان ولكن الكرة تعلو المرمى
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4' تمريرة من دي بروين بإتجاه هالاند الذي انقض على الكرة ليستلمها، النرويجي يسدد ولكن الكرة بجوار المرمى
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انطلاق المباراة
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تشكيل بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي
قرر توماس توخيل الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-1-4-1
يان سومير
ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - بينجامين بافارد
جوشوا كيميش
كينسجلي كومان - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا - ليروي ساني
سيرجي جنابري
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تشكيل مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ
سوف يعتمد بيب جوارديولا على العناصر الآتية:
الخطة | 3-2-4-1
إيدرسون
ناثان آكي - روبين دياز - مانويل أكانجي
رودري - جون ستونز
جاك جريليتش - إلكاي جاندوجان - كيفن دي بروين - بيرناردو سيلفا
إيرلينج هالاند
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب الاتحاد.
نجح السيتي في التأهل لهذا الدور عقب تخطي لايبزيج في دور الستة عشر، حيث تعادل مع الفريق الألماني خارج ملعبه بهدف لكل فريق والفوز على ملعبه بنتيجة تاريخية بسبعة أهداف نظيفة، ويسعى الفريق بقيادة بيب لتحقيق فوز مًريح يقربه من نصف النهائي.
في المقابل، يتواجد بايرن ميونخ في هذا الدور عقب تجاوز باريس سان جيرمان بعد أن تفوق على أثرياء فرنسا ذهابًا وإيابًا بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ويعول البافاري على قدرات مدربه الجديد توخيل لتحقيق نتيجة إيجابية.