مباشرليفربول ضد وست هام: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي
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مرتدة خطيرة لوست هام
80' تمريرة رائعة بإتجاه أنطونيو الذي يمرر الكرة إلى سكاماكا ولكن تسديدته تمر بجوار العارضة
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أووووه النيران الصديقة كادت أن تقتل وست هام
78' مرتدة لليفربول، صلاح يمرر إلى هندرسون الذي يلعب عررضية، زوما يشتت الكرة بصعوبة وتصطدم بالعارضة وتخرج لركنية
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فرصة خطيررة لليفربول
75' ركنية، الدفاع يشتت الكرة تصل إلى كرتيس جونز الذي يسدد كرة قووية ولكنها تمر فوق العارضة بقليل.. ركنية جديدة
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73- تبديل لست هام بدخول أنطونيو
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خطيررررة لوست هام
70' البديل بن رحمة يهدر التعادل! عررضية رائعة من الجهة اليمنى تصل إلى النجم الجزائري الذي لم يكن مراقبًا، ولكنه يسدد الكرة ضعيفة وسهلة في يد أليسون
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67' فرررصة لليفربول، تمريرة رائعة من أرنولد بإتجاه فيرمينو الذي يتوغل ويسدد ولكن الكرة بجوار القائم
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فررصة لوست هام
64' عرررضية خطيررة ولكن أليسون يخرج من مرماه، يشتتها بشكل خاطئ وتخرج لركنية
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خطيرررة لليفربول
63' عررضية من هندرسون، الكرة تصل إلى فيرمينو الذي يسدد الكرة ولكنها ترتطم بالمدافع كيرير وتمر بجوار القائم
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61' تبديل لوست هام بدخول بن رحمة
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57' ثلاثة تبديلات لليفربول بدخول إليوت، فابينيو وجونز
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55' تمريرة رائعة من هندرسون بإتجاه نونيز ولكن تسديدة الأوروجوياني تمر بجوار القائم
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51' عرضية خطيرررة من أرنولد ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع وست هام
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48' عررضية خطيررة من فورنالس ولكن فان دايك يشتت الكرة
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فررصة لليفربول
47' تمريرات متبادلة بين صلاح وهندرسون، تسديدة قووية من جوردان ولكن الكرة تعلو العارضة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف
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فرررصة خطيررة لوست هام
45' عررضة من الجهة اليسرىن جوميز يشتتها، وتصل إلى داونز الذي يسدد الكرة قووية ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية
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أليسون يتألق ويتصدى لركلة الجزاء
44' بوين يسدد ركلة الجزاء على يمين أليسون ولكن الحارس البرازيلي يتألق ويتصدى لها
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ركلة جزاااااء لوست هام
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الحكم يعود للفار
41' تدخل خطير من جوميز على بوين بعد أن رفع مدافع ليفربول قدمه عاليًا للحصول على الكرة
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القائم يحرم ليفربول من الهدف الثاني
39' تسديدة صاروخية من نونيز من على حدود المنطقة وبلكن الكرة ترتطم بالقائم الأيمن، ترتد له مرة أخرى ويسددها ولكن بعيدة عن المرمى
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37' تمريرات قصيرة متبادلة بين صلاح وفيرمينو، الكرة تصل إلى مو الذي يسددها قووية ولكن الكرة سهلة في يد فابيانسكي
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35' تسديدة أخرى من صلاح ولكن الكرة عالية وبعيدة جدًا عن المرمى
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فرصة خطيرررة لليفربول
34' ترينت أرنولد يمرر إلى صلاح الذي يسدد الكرة بشكل رائع ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
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31' تسديدة من صلاح على حدود المنطقة ولكنها تصطدم في قدم نونيز المتسلل
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26' فررصة لليفربول، صلاح يحاول المرواغة داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تطول وتخرج ضربة مرمى
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ليفربول يهدر الهدف الثاني
23' كارفالو يضغط ويقطع الكرة من دفاع وست هام، نونيز ينقض على الكرة ويسددها قووية ولكن فابيانسكي يتألق ويتصدى لها
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جوووووووووووووووووووووووووووووول نونيز يسجل الأول لليفربول
21' عرررضية رائعة من تسيمكاس، ورأسية مميزة من نونيز على يسار فابيانسكي
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18' تمريرة رائعة من ألكانتارا بإتجاه تسيمكاس، الذي يلعبها بالعرض ولكن الدفاع يشتتها
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فررصة خطيررة لليفربول
14' تمريرة طووية رائعة من ألكانتارا في المساحة بإتجاه نونيز، داروين يسدد الكرة على الطائر ولكن فابيانسكي يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية
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12' خطأ في التمرير من كريسويل ولكن فابيانسكي يمسك بالكرة وينقذ الموقف
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9' عرررضية من أرنولد ولكن فابيانسكي يمسك بالكرة
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6' سيطرة من ليفربول في أولى دقائق المباراة
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انطلاق المباراة
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تشكيل وست هام يونايتد ضد ليفربول
سوف يعتمد مويس على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
لوكاس فابيانسكي
آرون كريسويل - كورت زوما - تيلو كيرير - بين جونسون
توماس سوتشيك - ديكلان رايس - فلين داونز
بابلو فورنالس - جيانلوكا سكاماكا - جارود بوين
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تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-4-2
أليسون بيكر
كوستاس تسيمكاس - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت أرنولد
فابيو كارفالو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - محمد صلاح
روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد وست هام يوتايتد على ملعب أنفيلد.
ليفربول يتواجد في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء منتشيًا بالفوز الثمين الذي حققه على السيتي في الجولة الماضية بهدف نظيف سجله محمد صلاح.
أما وست هام يونايتد فيتواجد في الترتيب الثالث عشر برصيد 11 نقطة ويرغب في الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في آخري في أخر ثلاثة لقاءات.