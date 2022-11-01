أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد نابولي في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022/2023، على ملعب آنفيلد.

يحتل ليفربول وصافة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نابولي، ويسعى لتحقيق الفوز بأي نتيجة ثأرًا من الهزيمة المذلة التي تعرض لها في سان باولو برباعية نظيفة

أما نابولي يتواجد في المركز الأول بالعلامة الكاملة وهي 15 نقطة من 5 مباريات، يكفيه التعادل فقط أو الخسارة بفارق أقل من 4 أهداف من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة.