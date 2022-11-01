مباشرليفربول ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
بث مباشر: شاهد مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا
- -
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد نابولي في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022/2023، على ملعب آنفيلد.
يحتل ليفربول وصافة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نابولي، ويسعى لتحقيق الفوز بأي نتيجة ثأرًا من الهزيمة المذلة التي تعرض لها في سان باولو برباعية نظيفة
أما نابولي يتواجد في المركز الأول بالعلامة الكاملة وهي 15 نقطة من 5 مباريات، يكفيه التعادل فقط أو الخسارة بفارق أقل من 4 أهداف من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة.
- -
تشكيل ليفربول ضد نابولي
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
كوستاس تسيمكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت أرنولد
جيمس ميلنر - فابينيو - تياجو ألكانتارا
كورتيس جونز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح
- -
تشكيل نابولي ضد ليفربول
سوف يعتمد سباليتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أليكس ميريت
ماتياس أوليفيرا كيم مين جاي - ليو أويستجارد - جيوفاني دي لورينزو
أندريه أنجويسا - ستانيسلاف لوبوتكا - تانجوي ندومبيلي
كفيتشا كفاراتسيخليا - فيتور أوسيمين - ماتيو بوليتانو