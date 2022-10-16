مباشرليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي
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تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - جيمس ميلنر
هارفي إليوت - فابينيو - جوردان هندرسون
ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح
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تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول
سوف يعتمد جوارديولا على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
إيدرسون مواريس
ناثان آكي - مانويل أكانجي - روبين دياز - جواو كانسيلو
إيلكاي جاندجان - رودريجو هيرنانديز - كيفن دي بروين
فيل فودين - إيرلينج هالاند - بيرناردو سيلفا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد.
ليفربول يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط ولم ينتصر في الدوري سوى مرتين فقط على بورنموث ونيوكاسل يونايتد وخسر الأسبوع الماضي أمام آرسنال.
أما مانشستر سيتي فيتواجد في وصافة الترتيب برصيد 23 نقطة ويرغب في الاستمرار في حصد الانتصارات وتجنب أول خسارة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.