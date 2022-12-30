مباشر ليفربول ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي 2022-2023 على ملعب أنفيلد...