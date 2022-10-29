مباشرليفربول ضد ليدز يونايتد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
بث مباشر: شاهد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
- -
33' ركلة حرة مباشرة لليدز، هاريسون يلعب الكرة ولكنها عالية عن المرمى
- -
أوووووووه ماذا أهدرت يا نونيز؟
32' تمريرة رررائعة من أرنولد، تضع نونيز أمام المرمى وبدلًا من أن يلعبها من فوق حارس ليدز الذي خرج من مرماه، ولكنه يحاول مراوغته قبل أن يتألق الفرنسي ويتصدى للكرة بدون أي خطأ
- -
31' فرصة لصلاح للانفراد بالمرمى ولكن كريستنسين يتألق وينقذ الموقف
- -
25' ضربة حرة غير مباشرة لليدز، دفاع ليفربول يشتت الكرة وتصل إلى كريستنسين الذي يسددها ولكنها بعيدة عن المرمى
- -
أليسون يتألق!
20' مرتدة لليدز، الكرة تصل إلى هاريسون الذي يتوغل ويسدد كرة قوووية ولكن أليسون يتصدى لها
- -
أوووووووووووه العارضة تحرم ليدز من التقدم
19' عرررضية من الجهة اليمنى إلى آرنسون الذي يسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
- -
خطيرررة لليفربول
15' عررضية من أرنولد كادت أن تمنح نونيز فرصة محققة للتهديف ولكن الدفاع يشتتها لركنية
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل التعادل لليفربول
14' عررضية من أرنولد، ميسيلر يخرج من مرماه ويشتت الكرة، روبيرتسون يلحق بها وعرررضية إلى صلاح الذي يسددها بيسراه في المرمى
- -
أوووووووووه فيرمينو يهدر التعادل
12' عررضية من روبيرتسون إلى نونيز الذي يمررها بشكل رائع إلى فيرمينو، ميسيلر يخرج من مرماه وينقذ الموقف
- -
10' محاولة لليدز يونايتد، تمريرة إلى هاريسون الذي يحاول تسديدها مقوسة في المرمى ولكنها تمر بعيدة عنه
- -
5' ركنية لليفربول، الكرة تصل إلى فان دايك ورأسية ولكنها تمر بعيدة عن المرمى
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووول لليدز يونايتد
3' خطأ فادح في تمرير الكرة من جوميز بإتجاه أليسون الذي خرج من مرماه دون مبرر، رودريجو يجد الكرة أمامه ويسددها في المرمى بكل سهولة
- -
أوووووووه إنقاذ من على خط مرمى ليدز
1' طووولية بإتجاه صلاح، خروج خاطئ من ميسيلر، صلاح يلحق بالكرة ويلعبها بالعرض ولكن الدفاع يشتت الكرة بصعوبة لركنية
- -
انطلاق المباراة
- -
تشكيل ليفربول ضد ليدز يونايتد
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-4-2
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت أرنولد
فابينيو
هارفي إليوت - تياجو ألكانتارا
روبيرتو فيرمينو
محمد صلاح - داروين نونيز
- -
تشكيل ليدز يونايتد ضد ليفربول
سوف يعتمد مارش على العناصر الآتية:
الخطة | 4-2-3-1
إيلان ميسيلر
باسكال ستروجيك - ليام كوبر - روبين كوخ - راسموس نيسين
مارك روكا - تايلر أدامز
كريسنسيو سامرفيل - برندن آرونسون - جاك هاريسون
رودريجو
- -
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد.
ليفربول يتواجد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، ويدخل الفريق اللقاء باحثًا عن مصالحة جماهيره بعد أن خسر في الجولة الماضية ضد متذيل الترتيب فريق نوتينجهام فوريست بهدف نظيف.
أما ليدز يونايتد فيتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط ويأمل في تكرار ما حققه منافسه على الهبوط، من أجل الخروج من قاع الجدول والارتقاء قليلًا في الترتيب.