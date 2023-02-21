59' بطاقة صفراء للاعب فينسيوس جونيور
مباشرليفربول ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع لريال مدريد
55' تسديدة من بنزيما، ترتطم بالمدافع جومز، تُغير إتجاهها وتسكن المرمى
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للريال
47' ركلة حرة غير مباشرة، يلعبها مودريتش بشكل رائع إلى ميليتاو الذي سدد الكرة برأسه بكل قوة في المرمى
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي
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خطيررررررة للريال
45' مرتدة للريال، تمريرررة من الجهة اليسرى ولكن روبيرتسون يشتت الكرة قبل أن تصل إلى رودريجو
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45' ركلة حرة مباشرة من ليفربول، يسددها أرنولد ولكن كورتوا يمسك بها
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لريال مدريد
35' جوميز يعيد الكرة إلى أليسون الذي يحاول التمرير مجددًا لزميله، ولكنها ترتطم في زميله فينسيوس الذي كان يضغط بكل قوة وتسكن المرمى
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31' تسديدة قووووية من فالفيردي ولكن الكرة تعلو المرمى
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أووووووووووه التعادل كان قريبًا من ريال مدريد
30' ركنية للريال، الكرة تُشتت وتصل إلى فينسيوس الذي يسدد ولكن أليسون يتصدى لها
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29' عرررضية من فينسيوس على القائم البعيد بإتجاه كارباخال ولكن نونيز يشتت الكرة لركنية
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تبديل اضطراري للريال
26' ألابا يخرج للإصابة، وناتشو يدخل كبديل
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غير معقوووووووول! الثالث يضيع من ليفربول
24' مليتاو ومن قبله كاربخال يقوما بتشيت الكرة من على الخط من أمام صلاح ونونيز
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فينسيوس يقلص الفارق بهدف رائع
21' تسديدة قوووووية ورررائعة من فينيسيوس في أقصى الزاوية اليسرى للحارس أليسون
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لليفربول
14' كارباخال يعيد الكرة إلى كورتوا، تيبو يتعثر أثناء تسديد الكرة، صلاح يضغط ويسدد الكرة في المرمى بكل سهولة
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أووووووووه الثاني يضيع من صلاح
11' مرتدة لليفربول، جاكبو يسيطر على الكرة ويمرر إلى صلاح الذي ينطلق ويراوغ ويسدد! ولكن الكرة بجوار القائم
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10' عرررضية من ألابا ولكن الكرة تصل مباشرًة إلى يد أليسون
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول نونيز يسجل الأول لليفربول
3' عرررضية أرضية رائعة من صلاح، إلى نونيز الذي يسدد الكرة بكعبه بكل قوة في المرمى
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2' عررضية من فينسيوس ولكن الكرة تصل مباشرة في يد أليسون
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انطلاق المباراة