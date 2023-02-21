مباشرليفربول ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب أنفيلد...

Liverpool vs. Real MadridGoal
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ملخص

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    59 بطاقة صفراء للاعب فينسيوس جونيور

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع لريال مدريد

    55 تسديدة من بنزيما، ترتطم بالمدافع جومز، تُغير إتجاهها وتسكن المرمى

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للريال

    47 ركلة حرة غير مباشرة، يلعبها مودريتش بشكل رائع إلى ميليتاو الذي سدد الكرة برأسه بكل قوة في المرمى

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي

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    خطيررررررة للريال

    45 مرتدة للريال، تمريرررة من الجهة اليسرى ولكن روبيرتسون يشتت الكرة قبل أن تصل إلى رودريجو

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    45 ركلة حرة مباشرة من ليفربول، يسددها أرنولد ولكن كورتوا يمسك بها

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لريال مدريد

    35 جوميز يعيد الكرة إلى أليسون الذي يحاول التمرير مجددًا لزميله، ولكنها ترتطم في زميله فينسيوس الذي كان يضغط بكل قوة وتسكن المرمى

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    31 تسديدة قووووية من فالفيردي ولكن الكرة تعلو المرمى

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    أووووووووووه التعادل كان قريبًا من ريال مدريد

    30 ركنية للريال، الكرة تُشتت وتصل إلى فينسيوس الذي يسدد ولكن أليسون يتصدى لها

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    29 عرررضية من فينسيوس على القائم البعيد بإتجاه كارباخال ولكن نونيز يشتت الكرة لركنية

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    تبديل اضطراري للريال

    26 ألابا يخرج للإصابة، وناتشو يدخل كبديل

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    غير معقوووووووول! الثالث يضيع من ليفربول

    24 مليتاو ومن قبله كاربخال يقوما بتشيت الكرة من على الخط من أمام صلاح ونونيز

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فينسيوس يقلص الفارق بهدف رائع

    21 تسديدة قوووووية ورررائعة من فينيسيوس في أقصى الزاوية اليسرى للحارس أليسون

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لليفربول

    14 كارباخال يعيد الكرة إلى كورتوا، تيبو يتعثر أثناء تسديد الكرة، صلاح يضغط ويسدد الكرة في المرمى بكل سهولة

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    أووووووووه الثاني يضيع من صلاح

    11 مرتدة لليفربول، جاكبو يسيطر على الكرة ويمرر إلى صلاح الذي ينطلق ويراوغ ويسدد! ولكن الكرة بجوار القائم

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    10 عرررضية من ألابا ولكن الكرة تصل مباشرًة إلى يد أليسون

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول نونيز يسجل الأول لليفربول

    3 عرررضية أرضية رائعة من صلاح، إلى نونيز الذي يسدد الكرة بكعبه بكل قوة في المرمى

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    2 عررضية من فينسيوس ولكن الكرة تصل مباشرة في يد أليسون

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    انطلاق المباراة