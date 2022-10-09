مباشرآرسنال ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 3-2 على ليفربول
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شاهد البث المباشر لمباراة آرسنال ضد ليفربول
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88' دفاع آرسنال يعاني وضغط مميز من ليفربول وإليوت يسقط مطالبًا بركلة جظاء لكن لم يحتسب الحكم أي مخالفة
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81' ضغط قاتل من آرسنال ورخلة البحث عن هدف رابع لكن بلا خطورة
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جووووول ساكا يعيد التقدم لآرسنال من علامة الجزاء
76' جووووول ساكا يعيد التقدم لآرسنال من علامة الجزاء
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73' أوووووه آرسنال يخنق ليفربول والحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل من تياجو على جيسوس
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72' هجمات متلاحقة من آرسنال ومارتينيلي يمرر لجاكا الذي لعبها عرضية أرضية لكن الدفاع تدخل ووصلت سهلة في يد أليسون
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68' تغيير لصالح ليفربول وخروج محمد صلاح ونزول فابيينو
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58' تدخل عنيف من تسيميكاس على جيسوس ومطالبة بطرد للاعب اليوناني لكن الحكم لا يحتسب شيئًا
- جوووول فيرمينو يتعادل-
53' جووووول تمريرة سحرية من جوتا وفيرمينو يضعها في الشباك
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50' أووووه أوديجارد كاد أن يسجل الثالث لكن سدد في منتصف المرمى
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انطلاق الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدفين لهدف
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جووووووول ساكا يمنح التقدم لآرسنال
45+5" جوووووووول مرتدة سريعة لآرسنال وتمريرة سحرية من مارتينيلي أمام ساكا ومرمى خالٍ والنتيجة هدف
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45' أووووه آرسنال يهاجم بكل قوة وكاد أن ينفرد ساكا بالمرمى لكن الحكم يحتسب مخالفة على نجم آرسنال
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41' تبديل مبكر لصالح ليفربول وخروج دياز للإصابة ونزول فيرمينو
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جووووووول داروين يتعادل لليفربول
34' جووووووول هجمة سريعة من دياز لعبها عرضية أرضية ليملسها داروين ويحولها إلى الشباك
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30' أووووه صلاح يمرر كرة عرضية باتجاه دياز لكن ساليبا يتدخل وكاد أن يسجلها في مرماه بالخطأ لولا تألق الحارس
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27' جيسوس يتلاعب بدفاع ليفربول لكن التسديدة سهلة في يد أليسون
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21' ليفربول يحاول تعديل النتيجة لكن لا توجد فرصة حقيقية
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15' جابريال يلمس الكرة بيده في منطقة جزاء لآسنال ومطالبات بركلة جزاء لليفربول لكن الحكم لا يحتسب شيئًا
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12' أووووه مرتدة سريعة أخرى من آرسنال وجاكا يسدد قوية لكن أليسون يتصدى والحكم يرفع راية التسلل
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9' رامسدايل يتعرض للإصابة لكن يبدو أنّه قادر على استكمال اللقاء
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جووووول آرسنال يضرب مبكرًا
2' جوووووول مارتينلي يضع آرسنال في المقدمة مبكرًا بعد مرتدة سريعة من ساكا إلى أوديجارد ثم وصل البرازيلي منفردًا وسجل الهدف
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انطلاق المباراة
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تشكيل ليفربول ضد آرسنال
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-2-3-1
أليسون.
ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ماتيب، تسيميكاس.
تياجو ألكانتارا، هندرسون
لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح
داروين نونيز.
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تشكيل آرسنال ضد ليفربول
سوف يعتمد أرتيتا على العناصر الآتية:
الخطة 4-2-3-1
رامسديل.
تومياسو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت
جرانيت جاكا، توماس بارتي
جابريل مارتينيلي، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا
جابريل جيسوس
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين آرسنال و ليفربول على ملعب إمارات.
آرسنال يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة، حيث خسر مباراة واحدة فقط ولم يتعادل وانتصر في 7 مواجهات وفي حال تحقيق الفوز يتصدر الترتيب متفوقًا على مانشستر سيتي.
أما ليفربول، فيتواجد في المركز العاشرة برصيد 10 نقاط ولم ينتصر في الدوري سوى مرتين فقط على بورنموث ونيوكاسل يونايتد ولم يحقق أي فوز خارج ملعبه.