ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 فبراير 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 مارس 2023، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 مارس 2023.