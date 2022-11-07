|لايبزيج الألماني
|مانشستر سيتي الإنجليزي
|كلوب بروج البلجيكي
|بنفيكا البرتغالي
|ليفربول الإنجليزي
|ريال مدريد الإسباني
|ميلان الإيطالي
|توتنهام الإنجليزي
|آينتراخت فرانكفورت الألماني
|نابولي الإيطالي
|بوروسيا دورتموند الألماني
|تشيلسي الإنجليزي
|إنتر الإيطالي
|بورتو البرتغالي
|باريس سان جيرمان الفرنسي
|بايرن ميونخ الألماني
مباشرنتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23 - دور الـ 16 وأقوى المواجهات
- نتيجة القرعة بالكامل-
مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-23
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باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ
وأخيرًا ومواجهة قوية في دور الـ 16 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني طرفي نهائي نسخة 2020
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إنتر - بورتو
أما إنتر الإيطالي فسوف يواجه بورتو البرتغالي
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بوروسيا دورتموند - تشيلسي
ويلعب بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي
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آينتراخت فرانكفورت - نابولي
ويواجه حامل لقب الدوري الأوروبي آينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره نابولي الإيطالي
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ميلان - توتنهام
أما ميلان الإيطالي فسوف يلعب ضد توتنهام الإنجليزي
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ليفربول - ريال مدريد
يتكرر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بمواجهة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني
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كلوب بروج - بنفيكا
كلوب بروج البلجيكي يواجه بنفيكا البرتغالي
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لايبزيج - مانشستر سيتي
أول مواجهة بين لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي
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انطلاق القرعة
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ما هو موعد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟
ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 فبراير 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 فبراير.
أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 مارس 2023، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 مارس 2023.
دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23
الموعد
مباريات الذهاب
14-15 فبراير / 21 - 22 فبراير 2023
مباريات الإياب
7-8 مارس / 14 - 15 مارس 2023
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ما هو نظام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟
يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تضم أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية تضم أصحاب الوصافة.
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة
لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.
ومن المقرر أن تقام قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.
- بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:-
ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-23؟
المجموعة المتصدر الوصيف الأولى نابولي ليفربول الثانية بورتو كلوب بروج الثالثة بايرن ميونخ إنتر الرابعة توتنهام آينتراخت فرانكفورت الخامسة تشيلسي ميلان السادسة ريال مدريد لايبزيج السابعة مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند الثامنة بنفيكا باريس سان جيرمان
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ما موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟
انتهت مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، وتقام قرعة دور الستة عشر من البطولة الإثنين 7 نوفمبر 2022.
تبدأ القرعة في الواحدة عصرًا بتوقيت مصر، الثانية عصرًا بتوقيت السعودية
الحدث
الموعد
قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2022-23
الإثنين 7 نوفمبر 2022،
13:00 مصر، 14:00 السعودية
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اختتمت مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-23 في نوفمبر الجاري، واكتمل نصاب دور الـ16 مع نهاية الجولة السادسة من دور المجموعات.
تتواجد العديد من الفرق الكبيرة في ثمن نهائي دوري الأبطال، فقد تأهل ريال مدريد حامل اللقب ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي وليفربول من إنجلترا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت ولايبزيج من ألمانيا، وإنتر ونابولي وميلان من إيطاليا، وبنفيكا وبورتو من البرتغال بجانب كلوب بروج من بلجيكا وباريس سان جيرمان من فرنسا,
لا يمكن أن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضها البعض، كذلك لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس الرابطة الوطنية بعضها البعض، وهو ما يعني أننا لن نشاهد ليفربول على سبيل المثال في مواجهة نابولي مرةً أخرى، ولن نكون على موعد مع مباراة كبيرة من نفس الدوري على غرار الكلاسيكير بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.