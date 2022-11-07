مباشرنتيجة قرعة الدوري الأوروبي 2022-23 - ملحق دور الـ 16 ومنافس برشلونة
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شاهد البث المباشرة لقرعة الدوري الأوروبي 2022-23 ملحق دور الـ 16
- نتيجة القرعة بالكامل-
نتيجة قرعة الدوري الأوروبي 2022-23 - ملحق دور الـ 16
برشلونة الإسباني مانشستر يونايتد الإنجليزي يوفنتوس الإيطالي نانت الفرنسي سبورتينج لشبونة ميتيلاند الدنماركي شاختار الأوكراني ستاد رين الفرنسي أياكس الهولندي أونيون برلين الألماني باير ليفركوزن الألماني موناكو الفرنسي إشبيلية الإسباني أيندهوفن الهولندي سالزبورج النمساوي روما الإيطالي
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سالزبورج - روما
وأخيرًا، سالزبورج النمساوي يلعب ضد روما الإيطالي
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إشبيلية - أيندهوفن
أما إشبيلية فسوف يلعب ضد أيندهوفن الهولندي
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باير ليفركوزن - موناكو
أما باير ليفركوزن الألماني فسوف يلعب ضد موناكو الفرنسي
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أياكس - أونيون برلين
ويواجه أياكس الهولندي نظيره أونيون برلين
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شاختار - ستاد رين
شاختار الأوكراني يلعب ضد ستاد رين الفرنسي
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سبورتنيج لشبونة - ميتيلاند
ويلعب سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد ميتيلاند الدنماركي
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يوفنتوس - نانت
أما يوفنتوس الإيطالي فسوف يلعب ضد نانت الفرنسي
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برشلونة - مانشستر يونايتد
يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي
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انطلاق القرعة
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ما هو نظام قرعة الدوري الأوروبي 2022-23 ملحق دور الـ 16؟
منذ موسم 2021-2022 ومع انطلاق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، قرر الاتحاد الأوروبي تغيير نظام القرعة ليتحول دور الـ 32 إلى ملحق مؤهل إلى دور الـ 16.
النظام الجديد يقر بأن الفرق الهابطة من دوري أبطال أوروبا تواجه أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي، بينما متصدر كل مجموعة يصعد بصورة مباشرة إلى دور الـ 16.
والفائز في مباريات الملحق يلحق بالمتصدرين إلى دور الـ 16.
ولا يمكن لأي فريق أن يواجه نظيره من نفس البلد في الملحق، وكذلك لن يستطيع أحد الهابطين من دوري الأبطال أن يلعب ضد فريق آخر من الهابطين سوى في ربع النهائي.
- بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:-
ما هي الفرق المتأهلة للدوري الأوروبي - ملحق دور الـ 16
المجموعة الفريق الأولي أيندهوفن الثانية رين الثالثة روما الرابعة أونيون برلين الخامسة مانشستر يونايتد السادسة ميدتيلاند السابعة نانت الثامنة موناكو
ما هي الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا إلى ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟
تشارك في ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
الأندية التي أتت في المرتبة الثالثة رسميًا هي:
المجموعة
الفريق
الأولى أياكس الثانية باير ليفركوزن الثالثة برشلونة الرابعة سبورتينج لشبونة الخامسة ريد بول سالزبورج السادسة شاختار السابعة إشبيلية الثامنة يوفنتوس
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ما موعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-23 ملحق دور الـ 16؟
موعد قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي، هو يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.
وتنطلق القرعة في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة مساءً بتوقيت السعودية.
الحدث الموعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-23 - ملحق دور الـ 16 الإثنين 7 نوفمبر 2022،
14:00 مصر، 15:00 السعودية
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يُعد ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة هذا الموسم، لكونها تتضمن عددًا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال.
وسابقًا، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور الـ32، حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري الأوروبي لتواجه الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها.
لكن الآن وبعد استحداث بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تغيرت القاعدة شكلًا وموضوعًا وازدادت بها الإثارة بصورة كبيرة.
الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، أما الأندية التي تأتي في الوصافة فتلعب أمام الأندية الهابطة من دوري الأبطال في ملحق ثمن النهائي.
وتتحدد هذه المباريات المثيرة المتوقعة بنظام القرعة، ومع لفظّ دور المجموعات لأنفاسه الأخيرة، نستعرض معًا موعد قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكل ما يتعلق بالأمر.
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ما هو موعد الدوري الأوروبي 2022-23 ملحق دور الـ 16؟
تُقام مباريات الذهاب يوم 16 فبراير، بينما مواجهات الإياب يوم 23 فبراير
ملحق دور الـ 16 الدوري الأوروبي الموعد الذهاب الخميس 16 فبراير 2023 الإياب الخميس 23 فبراير 2023