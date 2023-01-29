أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لنهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك فهد.

تأهل الاتحاد إلى النهائي عقب التغلب على النصر بقيادة رونالدو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين أن الفيحاء تجاوز الزعيم بنجاح بهدفين نظيفين.

يسعى كلا الفريقين عن تحقيق السوبر للمرة الأولى في تاريخ كلا الناديين، لمن تكون الغلبة؟