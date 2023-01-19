البث المباشر للأستوديو التحليلي والمباراة على #كأس_موسم_الرياض 😍🔥#RiyadhSeasonCup https://t.co/AitZfgalSB— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 19, 2023
مباشربث مباشر: شاهد مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023
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بث مباشر: تغطية كاملة لفعاليات كأس موسم الرياض بين باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان
الخميس 19 يناير 2023،
20:00 السعودية، 19:00 مصر
الملك فهد الدولي
Shahid
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تشكيل باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر
أعلن كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه وكان كالآتي:
الخطة 4-3-3
دوناروما
أشرف حكيمي ، سيرخيو راموس ، ماركينوس ، بيرنات
فيتنيا ، دانيلو، فابيان رويز
نيمار ، ليونيل ميسى ، كيليان مبابي
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تشكيل نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان
اختار مارسيلو جاياردو، مدرب نجوم الهلال والنصر، الأسماء التالية لتواجه باريس سان جيرمان
الخطة 4-2-3-1
محمد العويس
سلطان الغنام ، على البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد
لويس جوستافو، محمد كنو
ماتيوس بيريرا، أندرسون تاليسكا، أندريه كاريو
كريستيانو رونالدو
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أهلا بكم في البث المباشر بالفيديو للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.
المباراة هي المواجهة الأولى بين ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو، قائد نجوم الهلال والنصر، خارج أوروبا، إذ انضم صاروخ ماديرا إلى صفوف النصر بنهاية العام الماضي.
ولم يشارك الهداف التاريخي لكرة القدم حتى الآن في مباراة رسمية مع النصر، إذ يُعد لقاء اليوم هو الأول له بقميص العالمي.
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