مباشربث مباشر: شاهد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج خليجي 25
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شاهد البث المباشرة لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج
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تشكيلة البحرين ضد قطر في خليجي 25
أما هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-2-3-1
إبراهيم لطف الله
عبدالله الخلاصي، وليد الخيام، أمين بن عدي، محمد عادل
جاسم الشيخ، مهدي عبد اللطيف
عبد الوهاب المالود، علي مدن، محمد مرهون
عبدالله يوسف
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تشكيلة قطر ضد البحرين في خليجي 25
يعتمد برونو بينيرو، المدير الفني لمنتخب قطر، على التشكيل الآتي:
الخطة 4-2-3-1
مشعل برشم
إسماعيل محمد، جاسم جابر، طارق سلمان، همام الأمين
محمد وعد، عاصم ماديبو
تميم منصور، علي أسد الله، عمرو سراج
احمد علاء الدين
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة قطر والبحرين في الجولة الثانية من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
المجموعة الثانية من "خليجي 25" تضم إلى جانب قطر والبحرين منتخبي الإمارات والكويت، ما يجعلها مجموعة مرتقبة للغاية جماهيريًا.
منتخب قطر بدأ البطولة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق لفوز على حساب الكويت بهدفين نظيفين، كما تمكن منتخب البحرين هو الآخر من الفوز على منتخب الإمارات بهدفين لهدف في الجولة الأولى.
وبكل تأكيد ستكون مواجهة البحرين وقطر محورية في مسيرة الفريقين في البطولة، حيث يسعى كل منهما إلى الفوز لضمان التأهل إلى نصف النهائي.